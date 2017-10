(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. HACIENDA NO PAGARÁ EL SUELDO DE HOY A LOS FUNCIONARIOS CATALANES QUE HAYAN SECUNDADO LA HUELGA

El Ministerio de Hacienda y Función Pública no abonará, como determina la ley, el sueldo a los funcionarios que trabajan en Cataluña que hayan secundado este martes la jornada de huelga general convocada por algunos sindicatos minoritarios y que algunas organizaciones civiles han secundado como protesta por las actuaciones policiales del 1-O.

Desde la Generalitat de Cataluña se había afirmado que los empleados públicos que secundaran la huelga cobrarían ese día. Sin embargo, desde el departamento de Cristóbal Montoro indicaron que los funcionarios catalanes que no hayan acudido hoy a su puesto de trabajo por la huelga no cobrarán, porque así lo establece la norma.

Cabe recordar que los pagos de la Generalitat están intervenidos desde hace semanas por un acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y que, por ejemplo, del abono de la última nómina de los empleados públicos de Cataluña ya la abonó directamente el Ministerio.

Fuentes de Hacienda señalaron que en el sueldo que se autorizará a pagar en la nómina correspondiente a este mes no se incluirá la parte correspondiente a esta jornada a quienes hayan hecho huelga. Además, el Ministerio actuará contra el responsable público que se comprometa a no reducir los sueldos.

Desde el departamento de Cristóbal Montoro señalaron que se pagará la cuantía que determine la interventora de la Generalitat, que debe incluir el descuento por participar en la jornada de huelga en la nómina de cada funcionario.

