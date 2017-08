(AMPLIACIÓN) EL PRAT. EL GOBIERNO APRUEBA EL LAUDO OBLIGATORIO Y CONCEDE 24 HORAS A LAS PARTES PARA CONSENSUAR UN ÁRBITRO

- El arbitraje deberá resolverse en 10 días desde que se designe el árbitro. El Consejo de Ministros aprobó este miércoles el laudo de arbitraje obligatorio para resolver el conflicto laboral en el aeropuerto de El Prat de Barcelona, que concede 24 horas a las partes para consensuar la elección de un árbitro. En caso de que no hubiese acuerdo, sería el Ministerio de Fomento quien lo designaría.

Así lo anunció el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior a este Consejo de Ministros de carácter extraordinario convocado para analizar la crisis que atraviesa el aeropuerto de Barcelona por la huelga indefinida de los empleados de Eulen desde el lunes, a la que el Ejecutivo ha respondido con el incremento de agentes de la Guardia Civil.

El laudo de arbitraje obligatorio aprobado por el Ejecutivo establece que las partes disponen de 24 horas para consensuar la designación de un árbitro y si no se ponen de acuerdo será el propio Ministerio de Fomento quien lo nombre en las siguientes 24 horas.

Además, informó que el procedimiento deberá resolverse “en equidad” en un plazo máximo de 10 días desde que se designe al árbitro. En este sentido, el ministro destacó que esta decisión se produce porque “ya no hay otra vía que no sea la del arbitraje” y destacó que es un "procedimiento legal y con precedentes" en España.

De la Serna señaló que, para esta decisión, el Consejo de Ministros ha tenido en cuenta todas las circunstancias para aplicar la legislación vigente, como la “duración prolongada de la huelga y sus graves consecuencias, que las partes mantengan posiciones irreconciliables que se sustenta en el proceso de mediación y el perjuicio que supone para la economía nacional, ya que estamos ante el segundo aeropuerto más importante de España”.

“Por estas razones y teniendo en cuenta los informes de la Guardia Civil, el informe de la división de seguridad aeroportuario del aeropuerto de Barcelona y el de la Abogacía del Estado, hemos decidido llevar a cabo este acuerdo”, remarcó.

DECISIÓN EXCEPCIONAL

De la Serna recalcó que se trata de un acuerdo con carácter “excepcional” que tiene una aplicación específica a un caso “muy concreto” de seguridad, por lo que aseguró que “no se puede extrapolar a otros aeropuertos o a otros conflictos laborales”.

En este sentido, apuntó que el Gobierno ha entrado con “firmeza y contundencia” en un conflicto “que está generando problemas importantes a la economía, a los españoles, a los turistas que nos visitan y a la imagen del país”.

El titular de Fomento insistió en que tras las medidas adoptadas por el Gobierno, “desde el más escrupuloso respeto del derecho de huelga”, se puede hablar de “absoluta normalidad” en el aeropuerto barcelonés.

De la Serna indicó que la actuación del Gobierno es un “procedimiento legal y que tiene precedentes en España”, antes de añadir que con este nuevo planteamiento esperan que se finalice el conflicto.

MARCO GLOBAL EN SEGURIDAD

El ministro de Fomento reconoció que han escuchado propuestas que desde el ámbito sindical se están trasladando al Gobierno para el establecimiento de un marco global de carácter nacional que determine condiciones relacionadas con el trabajo en los sistemas aeroportuarios y otros trabajos vinculados a los servicios de seguridad.

“Se sugiere la creación de un grupo de trabajo con participación del Gobierno en el ámbito de la seguridad privada para analizar aspectos como la formación, la calidad del servicio, las condiciones de trabajo, la productividad y las condiciones laborales y salariales”, aclaró.

De la Serna indicó que la propuesta al Gobierno le parece bien, por lo que “cogemos el guante y trasladaremos a los sindicatos de forma inmediata nuestra voluntad de sentarnos en unos días para constituir ese equipo de trabajo que acelere el establecimiento de un marco global de carácter general de ámbito nacional para el avance de este tipo de cuestiones que evite que se produzcan movimientos relacionados con la seguridad privada que no consideren la representatividad de los sindicatos que están ahora sentados en la mesa de negociación sectorial”.

Por último, el titular de Fomento aclaró que este grupo no sustituye a la mesa de negociación sectorial que está en marcha con las partes, “pero contribuirá a realizar un marco con carácter general al que tendrán que acogerse las distintas áreas que forman el sector de la seguridad privada”.

