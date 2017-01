(AMPLIACIÓN) EL GOBIERNO QUIERE AUMENTAR LA OFERTA DE GAS PARA ABARATAR EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

Google Plus

- Nadal dice que la reducción de las renovables obliga a aumentar la producción procedente del gas, cuyos precios están al alza. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció que la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos adoptó este jueves una serie de medidas para incrementar la oferta de gas en el mercado y poder abaratar el precio de la electricidad.

Nadal manifestó en rueda de prensa que las condiciones meteorológicas del invierno, marcadas por la escasez de lluvias y vientos flojos, han propiciado una disminución de la producción eléctrica procedente de fuentes renovables, fundamentalmente de la hidráulica y la eólica, lo que ha obligado a incrementar la actividad de las centrales térmicas que utilizan gas, combustible que aseguró se ha encarecido considerablemente.

El ministro señaló que estas circunstancias, unidas a otras como la paralización de centrales nucleares en Francia que habrían influido en los costes energéticos, están en el origen del progresivo aumento del precio de la electricidad que se viene registrando durante las últimas semanas.

Para intentar corregir esta situación, Nadal explicó que se va a poner en marcha, “por primera vez”, un "creador" de mercado para incrementar la oferta de los operadores a los que se puede adquirir gas en el mercado internacional, con el objetivo de que las compañías que suministran a los consumidores españoles puedan ofrecer un precio de venta al público más bajo que el actual.

A este respecto, dijo que se celebró un concurso público el pasado 10 de enero que lo ha ganado una compañía y se va a aprobar “de forma inmediata” la resolución para que este 'creador de mercado' empiece a operar.

Además, "se prevé la posibilidad, no por concurso, sino de forma obligatoriaria, de que el Gobierno determine que otras empresas puedan hacer este mismo de trabajo" con el objetivo de que se incremente más la oferta.

Para ello, “necesitamos primero que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) establezca una metodología entre precio de compra y de venta” y que no solamente haya un 'creador de mercado', sino también más empresas. De esta manera, las compañías gasistas estarán obligadas a hacer una oferta con un volumen determinado y en base a las condiciones que establezca la CNMC, con el objetivo de aumentar la oferta en el mercado del gas y que descienda el precio.

Por otra parte, Nadal recordó que el pasado 30 de diciembre remitió una carta a Competencia con la petición de que revisara el funcionamiento del mercado eléctrico y del gas “ante la fuerza con la que estaban subiendo los precios” y señaló que Energía está a la espera de ese informe. “Estamos hablando de apoyar a la CNMC en el trabajo de hacer que funcione mejor el mercado y apoyar la creación de más oferentes para que haya más gas y a mejor precio”, indicó Nadal.

PRECIOS MÁS BAJOS CON MÁS ENERGÍA RENOVABLE

El titular de Energía insistió en que la situación actual del incremento “fuerte” del precio de la electricidad es consecuencia de una serie de condiciones “muy complejas” que han coincidido en el tiempo, como la meteorología, la situación del parque nuclear francés y la producción renovable.

No obstante, quiso despejar dudas y aseguró que “en España, el suministro está garantizado”, la cuestión es “a qué precio”, pero pronosticó que ese coste de la electricidad para los ciudadanos “irá mejorando cuando tengamos más capacidad de producción renovable”.

Respecto a la declaración que hizo indicando que la subida del precio de la electricidad podría costar 100 euros al año, aclaró que esa cuantía es una "estimación" y se daría “si mantenemos estas malas condiciones climáticas y estas malas condiciones de precios en los mercados internacionales", ya que en ese caso "tendremos un nivel de precios similar al de 2015”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso