(AMPLIACIÓN) FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ DEFIENDE QUE EL BANCO DE ESPAÑA “CUMPLIÓ LA LEY” CON BANKIA

- Afirma que la salida a Bolsa de la entidad no elevó el coste del ‘rescate’. El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez señaló este martes sobre Bankia que el supervisor lo que hizo fue “cumplir la ley”, para recordar que al organismo no lo correspondía autorizar o no la salida a Bolsa de la entidad.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera y el programa de asistencia a la banca, afirmó que el Banco de España sólo podía oponerse a la salida a Bolsa si la operación no garantizaba que la entidad pudiera conseguir los recursos que necesitaba.

El portavoz del PP en la Comisión, Ramón Aguirre, planteó al exgobernador una batería de preguntas sobre Bankia, su nacimiento como fruto de la fusión de un grupo de cajas de ahorros o la salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011.

Fernández expuso que la salida a bolsa sigue bajo investigación judicial, aunque ya se ha dicho que los representantes del Banco de España “no tenemos ninguna responsabilidad”.

“Esto es así, ninguna responsabilidad piensa el fiscal, el juez, la sala de la Audiencia Nacional, el Consejo de Estado; todo el mundo que se ha puesto a examinar si tenía responsabilidad el Banco de España, es que no”, aseguró.

Además, quiso dejar claro que “la salida bolsa de Bankia no aumenta el coste que había que pagar en una intervención” de la entidad “en nada”.

En 2011, con los 3.000 millones que captó Bankia “hubiera podido soportar” la situación, pero la recesión hizo que bajar el valor de los activos de la entidad. Por ello, “nadie puede decir que la salida a bolsa de Bankia aumento el coste” del ‘rescate’ de la entidad.

Sobre el sistema institucional de protección (SIP) o fusión fría de cajas que dio lugar a Bankia, señaló que ha permitido que la entidad sea lo que es hoy, es decir, un “proyecto muy sólido”, para agregar que “no se le ocurriría dividirse ahora en siete”.

Además, apuntó que cuando surgieron los problemas en Bankia, al final se hizo lo que defendía el Banco de España que era inyectar ayudas públicas y cambiar a los gestores.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso