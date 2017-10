(AMPLIACIÓN) RATO, FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ Y SOLBES ACUDIRÁN A LA COMISIÓN DEL CONGRESO QUE INVESTIGA LA CRISIS FINANCIERA

- También lo harán Guindos, Goirigolzarri, Ron y Saracho, entre otros. La comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera de España y el programa de asistencia a la banca acordó este martes la comparecencia del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y de los vicepresidentes económicos Rodrigo Rato (también expresidente de Bankia), Pedro Solbes y Elena Salgado.

Así lo indicó en declaraciones a los periodistas la presidenta de la comisión, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, a la salida de la reunión en la que se aprobó el plan de trabajo definitivo.

Oramas señaló que las comparecencias se han acordado por unanimidad y recordó que las intervenciones en la comisión se extenderán hasta julio de 2018, con el objetivo de tener listo el dictamen en otoño y llevarlo al Pleno del Congreso en noviembre.

También se ha decidido que acudan a la comisión el actual ministro de Economía, Luis de Guindos; el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y los expresidentes de Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho.

Además, volverá a comparecer en esta comisión el gobernador del Banco de España, Luis Linde, quien ya lo hizo para presentar el informe sobre el rescate financiero.

Acudirán, por otra parte, otros exgestores de entidades financieras como Narcís Serra (Caixa Catalunya), José Luis Olivas (Banco de Valencia y Bankia), Juan Pedro Hernández Moltó (Caja Castilla-La Mancha) e Ildefonso Sánchez Barcoj (Caja Madrid y Bankia).

A ellos se unen el ex secretario de Estado de Economía José Manuel Campa, y Fernando Restoy, quien fue subgobernador del Banco de España, vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y director del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

El portavoz económico del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, señaló que el objetivo es “poner luz y taquígrafos” a las causas y consecuencias de la crisis financiera, y defendió que quienes han de comparecer son los gestores de las entidades y los responsables de los supervisores y del Ministerio de Economía.

En esta línea se pronunció también el portavoz popular en la comisión, Ramón Aguirre, quien puso en valor el consenso en el acuerdo y señaló también que los bancos que lo han hecho “correctamente”, como BBVA, Santander y CaixaBank, no tienen que acudir.

Alberto Garzón, de Unidos Podemos, se quejó de que las comparecencias son insuficientes y lamentó que no acudan expresidentes del Gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero o los presidentes de bancos que no tuvieron que ser ‘rescatados’. Hay ausencias “escandalosas”, dijo.

Mientras, Toni Roldán, de Ciudadanos, puso en valor que, aunque la comisión haya “llegado tarde”, va a servir para “dilucidar la responsabilidad política” de lo que sucedió en la crisis.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso