(AMPLIACIÓN) EL PRAT. EL LAUDO ESTABLECE UN COMPLEMENTO SALARIAL DE 200 EUROS POR 12 MESES COMO SOLUCIÓN

- También anula las sanciones y expedientes iniciados por Eulen contra los trabajadores durante la huelga. El laudo de arbitraje obligatorio establecido por el mediador, Marcos Peña, en el conflicto laboral entre la empresa Eulen y los trabajadores de seguridad en el aeropuerto de Barcelona-El Prat impone un complemento salarial de puesto de trabajo con una cuantía de 200 euros para todos los trabajadores por 12 meses, como propuso la Generalitat de Cataluña, y señala que quedarán “sin efecto” las sanciones impuestas y los expedientes iniciados por la compañía.

Así se desprende del laudo obligatorio que se dio a conocer este jueves en Madrid, después del plazo de 10 días dado al mediador para tomar una decisión que pusiera fin al conflicto laboral que vive el aeropuerto de El Prat este verano.

Este complemento salarial de 200 euros al mes durante 12 pagas anuales absorbe los anteriores complementos de puesto de trabajo y puesto de trabajo de Aena, según figura en el laudo.

Mientras, las sanciones y los expedientes iniciados por parte de Eulen quedan sin efecto. Días antes, el comité de huelga había anunciado paros a partir del 8 de septiembre en protesta por los despidos de dos trabajadores y el expediente a otros dos, por lo que tras la decisión del árbitro, la huelga podría quedar invalidada.

El laudo hace referencia al dimensionamiento de la plantilla en temporada alta y en fechas de especial afluencia, y en este sentido, Peña dicta que se dispondrá de 5 trabajadores por filtro, más un corre-turnos de 25 puestos de trabajo en las franjas de máxima afluencia y horas punta. Además, se establece que deberá haber un máximo de 50 trabajadores de vacaciones por mes en esas fechas.

Los complementos durante la temporada considerada baja “continuarán dando cobertura a fin de garantizar descansos”. En relación a los corre-turnos, se llevará a cabo un registro que facilite el seguimiento de su tarea con transparencia.

PROTECCIÓN A LAS MUJERES

El laudo también da respuesta a las situaciones de estrés que viven los trabajadores de los controles de seguridad, particularmente, las mujeres.

En este sentido, en el texto consta que se actualizará, con anterioridad al 31 de diciembre de 2017, la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo de filtros de pasajeros en El Prat, “con especial consideración de los riesgos relacionados con la protección de la maternidad y el embarazo, así como con los riesgos relacionados con la organización y ordenación del trabajo”.

Los resultados de la actualización de este plan “deberán ser tenidos en cuenta en la organización del trabajo, ejercitando al respecto sus correspondientes competencias los representantes legales de los trabajadores y el Comité de Seguridad y Salud”.

En lo que se refiere al cuadrante de horarios, “la empresa debe preparar y librar un cuadrante trimestral para 2017 y para 2018 confeccionará un cuadrante anual que en todo caso se comparará con las necesidades que hayan existido durante 2017”.

Asimismo, establece que deberá existir un canal de comunicación con la plantilla para dar respuesta a sus consultas, peticiones, etc. Contra estas decisiones “no se deberán adoptar nuevas medidas de conflicto y huelga relacionadas con las materias objeto de laudo”, señala el texto.

LOS TRABAJADORES NO QUIEREN “REPRESALIAS” EN EL FUTURO

Durante una breve presentación a la prensa de este laudo, el mediador dijo que espera que sirva su decisión para poner fin al conflicto. Mientras, los representantes de Eulen y los del comité de huelga no pudieron hacer una valoración del laudo porque acababan de recibirlo y no lo conocían.

Desde la empresa, el director general de Eulen en España y Portugal, Emilio García, se limitó a decir que cuando conozcan la decisión se analizará, pero en cualquier caso, “lo que vamos a hacer es acatar el laudo” y “lo pondremos en marcha de inmediato”.

Por parte del comité, el asesor Juan Carlos Giménez señaló que este sábado harán una valoración del laudo y el lunes celebrarán una asamblea de trabajadores, pero recordó que este procedimiento de arbitraje ya está denunciado ante el Tribunal Supremo por ser “ilegal y abusivo”.

Pese a que no pudo valorar la decisión de Peña, el asesor dijo que “difícilmente, el laudo puede arreglar que en un futuro no haya represalias por parte de la empresa a los trabajadores”.

Giménez señaló que si el laudo da respuesta a los problemas que plantearon los sindicatos, “no hay ningún problema”, pero si no los solventa, “nosotros manifestaremos nuestro desacuerdo” e “intentaremos volver a sentarnos con la empresa”.

