(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. RAJOY DICE QUE LA “HUIDA” DE EMPRESAS ES UNA DE LAS “DRAMÁTICAS CONSECUENCIAS DE LA VIOLACIÓN DE LA LEY”

- Advierte de que a estas “graves consecuencias” seguirán “otras peores” si no vuelve el “orden” y la “seguridad jurídica”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó este miércoles que la “huida” de empresas de Cataluña es una de las “dramáticas consecuencia de la violación de la ley” que se están produciendo en la región, para agregar que a las “graves consecuencias” que ya se están produciendo seguirán “otras peores” mientras “no se restablezca el orden, la seguridad jurídica y el imperio de la ley”.

Así lo indicó en el Pleno del Congreso de los Diputados, en su comparecencia a petición propia para explicar la crisis política en Cataluña por su deriva independentista.

Son muchas las empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña en los últimos días, entre las que se encuentran seis cotizadas del Ibex-35: CaixaBank, Sabadell, Gas Natural, Abertis, Colonial y Cellnex.

Rajoy hizo referencia a la salida de sociedades de Cataluña y señaló que la “huida de empresa” es una de las “dramáticas consecuencias de la violación de la ley”. En este sentido, señaló que la ley es lo que permite vivir a una sociedad de “manera civilizada” y que “cuando falla la ley, triunfa la arbitrariedad” y “se pisotean los derechos”. “Somos libres cuando todos nos sometemos a la ley”, aseguró el presidente del Gobierno, quien agregó que “lo que no es legal, no es democrático”.

Por otra parte, recordó que han salido, por ejemplo, grandes empresa, que han sido “ejemplares” en su capacidad emprendedora y contribuyeron a llevar la ‘marca Cataluña’ por todo el mundo. Éstas, lamentó, “se han visto obligadas a salir de allí ante la amenaza de la ruptura”.

Además, recordó que varias agencias de calificación crediticia han empeorado el ‘rating’ de Cataluña, algo que no ha afectado a la comunidad ya que sigue financiándose a través del Tesoro español.

Rajoy también hizo referencia también a cómo la deriva independentista ha “golpeado” al sector turístico catalán, para explicar que las reservas en hoteles de alta gama han caído un 20% y en apartamentos lo han hecho un 40%.

En este sentido, señaló que “se han producido muchas más advertencias y recomendaciones a viajeros internacionales con motivo de los acontecimientos de estos días que a raíz de los atentados” terroristas del pasado agosto en Barcelona y Cambrils.

Por todo ello, el presidente del Gobierno señaló que “no conviene seguir llamándose a nuevos engaños”, ya que a estas “graves consecuencias seguirán otras peores mientras en Cataluña no se restablezca el orden, la seguridad jurídica el imperio de la ley”.

Por ello, señaló que es “urgente” volver a la legalidad. Hay que “hacerlo cuanto antes y evitar tensión social y deterioro económico”, dijo el presidente del Gobierno.

El líder del Ejecutivo instó a los responsables de la Generalitat a poner fin a esa deriva que “tanto daño” hace a los catalanes, a la reputación de la región y a su futuro, ya que la actual situación tiene “costes muy elevados”.

