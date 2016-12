(AMPLIACIÓN) EL DÉFICIT DEL ESTADO SUBE UN 3,7% HASTA NOVIEMBRE Y SE SITÚA EN EL 2,36% DEL PIB

El déficit del Estado se situó en 26.413 millones de euros entre enero y noviembre de 2016 en términos de Contabilidad Nacional, lo que equivale al 2,36% del PIB, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Así, la cuantía del déficit ha crecido un 3,7% en comparación con los once primeros meses del año pasado cuando era de 25.471 millones.

En lo que se refiere a su equivalencia con el PIB, se ha moderado también, pues hace un año era el 2,37% del PIB.

En concreto, los recursos no financieros han caído un 2,5% hasta los (159.121 millones) y los empleos no financieros han bajado un 1,7%, hasta los 185.534 millones.

Esta evolución se debe, fundamentalmente, al descenso de los ingresos procedentes de los impuestos, que han pasado de 140.551 millones en 2015 a 137.598 millones en 2016.

La mayor parte de esta caída se ha registrado en el mes de noviembre por el incremento de las devoluciones solicitadas en un 38,6%, sobre todo en el Impuesto de Sociedades, que han aumentado en 652 millones, y los menores ingresos por IVA, 991 millones.

Por su parte, el IRPF cae casi un 7% respecto a noviembre de 2015, debido a la liquidación definitiva del

sistema de financiación de las CCAA del año 2014 (que se efectuó en julio), que ha supuesto una disminución de la recaudación de este impuesto para el Estado de 2.133 millones.

En cuanto a los empleos no financieros del Estado (-1,7%), su descenso se produce en casi todas las rúbricas de gasto. Descienden las transferencias corrientes entre Administraciones Públicas un 1,3% (1.345 millones). Este descenso se debe a la caída de las transferencias destinadas al Servicio Público de Empleo Estatal en un 61,3% (5.644 millones).

