(AMPLIACIÓN) COLONIAL LANZA UNA OPA SOBRE AXIARE A 18,5 EUROS POR ACCIÓN

Google Plus

El Consejo de Administración de Colonial ha acordado presentar una Oferta Pública de Adquisición (opa) sobre la totalidad de las acciones de la socimi Axiare, ofreciendo una contraprestación en efectivo que asciende a 18,5 euros por cada acción.

Según informó Colonial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la contraprestación será hecha efectiva en su totalidad en metálico y estará garantizada mediante un aval de una entidad de crédito.

La oferta se dirige al 100% del capital social actual de Axiare, si bien se excluyen las acciones que son titularidad de Colonial (22.762.064 acciones, representativas del 28,79% del capital), que serán inmovilizadas.

Por tanto, la opa se dirige a un total de 56.300.422 acciones de Axiare, representativas del 71,21% de su capital.

La contraprestación ha sido calculada sobre la base de que Axiare no realice un reparto de dividendos u otra distribución a sus accionistas con anterioridad a la liquidación de la opa.

En consecuencia, en el supuesto de que Axiare llevara a cabo una retribución al accionista antes de la liquidación de la oferta, la contraprestación establecida (18,5 euros por cada acción de Axiare) se reducirá en un importe igual al importe bruto por acción de dicha retribución al accionista.

Colonial considera que el precio de la oferta, que es voluntaria, es “equitativo”, aunque precisa que esta consideración está sometida a criterio de la CNMV.

La opa está sujeta a la aceptación por parte de los accionistas de Axiare, en su conjunto, del número de acciones necesario que permita al oferente ser titular del 50% más una acción de los títulos de Axiare.

Además, Colonial subrayó que no ha alcanzado ningún acuerdo con accionistas de la sociedad afectada, con su Consejo de Administración o con alguno de sus miembros.

INTEGRACIÓN DE AXIARE

Por otra parte, la inmobiliaria informó de que tiene la intención, tras la liquidación de la oferta, de implementar una operación de integración, todavía pendiente de definición, que determinaría la exclusión de negociación de las acciones de Axiare.

Como consecuencia de ello, señaló que en el caso de que se den las condiciones previstas en la legislación, Colonial “tiene la intención de exigir a los restantes titulares de acciones de la sociedad afectada la venta forzosa de la totalidad de sus valores, con una contraprestación igual a la de la oferta, y siendo a cargo de Colonial todos los gastos derivados de la operación de venta forzosa y los correspondientes a la liquidación de dicha operación”.

Colonial presentará ante la CNMV la solicitud de autorización de la oferta, junto con el correspondiente folleto explicativo y los demás documentos que se deban aportar, “lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo máximo de un mes desde la fecha del presente anuncio, esto es, no más tarde del día 13 de diciembre de 2017”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso