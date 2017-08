(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. MONTORO ASEGURA QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN CATALUÑA “NO ESTÁN EN RIESGO” PORQUE EL ESTADO ES SU “GARANTE”

- Dice que la deriva secesionista de la Generalitat puede “poner en riesgo la salida de la crisis”. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este jueves que los servicios públicos en Cataluña “no están en riesgo” porque el Estado es su “garante”.

Así lo indicó en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, donde acudió para explicar, a petición de Unidos Podemos y ERC, las medidas de control de las cuentas de la Generalitat de Cataluña para evitar que se destinen recursos al referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre, y una eventual suspensión del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la región.

Montoro rechazó que estas medidas sean una “agresión” a los servicios públicos. “Es todo lo contrario, lo que pretendemos es garantizar que los servicios públicos funciones correctamente en Cataluña y que no se pone en riesgo el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera”, dijo.

“Es nuestra obligación y nunca la vamos a eludir”, dijo el ministro, quien agregó que el Estado es “garante de que todos los ciudadanos tenga acceso” a los servicios públicos y que éstos “se puedan prestar porque hay financiación y porque no se ponen en peligro por determinadas decisiones políticas de un Gobierno autonómico”.

De esta manera, subrayó que “los servicios públicos de Cataluña no está en peligro”, como tampoco lo está el pago de las facturas a los proveedores que prestan los mismos. La razón, aseguró, porque “el Estado es el garante de esos servicios públicos”.

El titular de Hacienda reiteró, como ha hecho el Gobierno en los últimos meses, que se quiere garantizar que “ni un euro” de dinero público “vaya destinado a financiar partidas presupuestaria de la Generalitat declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional ni a decisiones que pongan en riesgo los objetivos de estabilidad que con tanto esfuerzo estamos consiguiendo en España”.

CASI 70.000 MILLONES

Montoro recordó que Cataluña ha recibido del Estado 69.278 millones de euros entre 2012 y 2017 a través de los distintos mecanismos extraordinarios puestos en marcha para hacer frente a las dificultades de liquidez de algunas comunidades autónomas.

Estos más de 60.000 millones de euros en cinco años suponen el 30% del total recibido por todas las comunidades autónomas (234.800 millones). Entre los mecanismos impulsados por el Gobierno se encuentran, por ejemplo, el Fondo de Liquidez Autonómica o el Plan de Pago a Proveedores.

El ministro señaló a la luz de estos datos, quienes “acusan al Gobierno de agresión” a los servicios públicos “se coloca en el paso siguiente a la demagogia”.

Además, el responsable de Hacienda expuso que más de 23.000 millones de euros han ido directamente a pagar a proveedores, y que con estos recursos se han hecho frente al abono de casi 1,6 millones de facturas.

A todo ello se une, señaló Montoro, que la Generalitat ha ahorrado 9.979,8 millones gracias a que se ha podido financiar a través del Estado, ya que el acceso a los mercados los tiene cerrados.

RIESGO EN LA RECUPERACIÓN

Por otra parte, el ministro señaló que la deriva secesionista de la Generalitat puede “poner en riesgo la salida de la crisis, en Cataluña y en el conjunto de España”. “Se han encendido muchas luces rojas en materia económica”, aseguró.

Según Montoro, “que la comunidad autónoma que más aporta al PIB, el 19%, sea la de peor calificación en las agencias de riesgo no se explica si no es por su situación política interna”.

El titular de Hacienda apuntó que la “independencia es el factor que hunde la cada vez más débil credibilidad de Cataluña”. Además, alertó de que quienes sufran las consecuencias de esa situación “serán los trabajadores, pensionistas, parados, usuarios de sanidad y educación, funcionarios, el tejido productivo y la sociedad catalana en su conjunto”.

