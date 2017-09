(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. LAS VENTAS DE VIAJES HACIA CATALUÑA POR EL 1-O DESDE EL RESTO DE ESPAÑA SE PARALIZAN EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS

Google Plus

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Rafael Gallego, explicó este lunes que se ha producido una parálisis en la reserva de viajes desde otras zonas de España a Barcelona para el fin de semana del 1-O y para los días posteriores.

En declaraciones a Servimedia, Gallego aseguró que en las últimas semanas de septiembre "no ha habido ninguna cancelación" de trayectos. No obstante, matizó que esta ausencia de cancelaciones de debe a que "no había reservas" para este fin de semana.

A este respecto, el presidente de CEAV señaló también la "inquietud" que desde la Confederación observan con respecto a la situación en Cataluña por parte de los viajeros.

Según Gallego, existe un "temor a la violencia en las calles" generada por las continuas movilizaciones que explica la ausencia de reservas en agencias de viajes para esos días.

Además, explica que esta "congelación" en los trayectos se aprecia de forma reciente, junto con la "radicalización de la situación" en la comunidad autónoma.

“La gente está a la expectativa de ver qué sucede al final”, añadió Gallego, quien mostró cierta preocupación por la evolución de “la primera ciudad turística del país”.

Por último, lamentó que la “incertidumbre” generada por la celebración del referéndum se suma a la inquietud que provocan los actos de turismofobia registrados en Barcelona desde hace varios meses.

