(AMPLIACIÓN) LOS AFECTADOS POR LAS CLÁUSULAS SUELO PODRÁN RECUPERAR EL DINERO EN UN PLAZO MÁXIMO DE TRES MESES

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, confirmó hoy que el Gobierno trabaja en un procedimiento extrajudicial en relación con las devoluciones de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios, que permitirá que se resuelvan en un plazo de tres meses como máximo.

En declaraciones a la prensa antes de su intervención en el foro 'Spain Investors Day', el ministro apuntó que este mecanismo será aprobado, previsiblemente, este viernes por el Consejo de Ministros.

Así, se articulará mediante un real decreto ley que establecerá "un sistema extrajudicial" para la reclamación de estas cantidades que será "gratuito".

Este sistema, según el ministro, supondrá un procedimiento extrajudicial por el cual, "de una forma rápida, con un máximo de tres meses, se podrá reclamar y llegar a un acuerdo con las entidades".

El ministro recordó que este procedimiento se aplicará a aquellas cláusulas suelo que fueron declaradas no válidas por el Tribunal Supremo español. No obstante, el ministro avanzó que el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley para llevar a cabo una transposición de una directiva en relación con la Ley Hipotecaria.

"Lo que queremos es incrementar de modo notable la transparencia para evitar las dudas que puedan surgir de la opacidad o no de las cláusulas suelo o de cualquier otra cláusula", puntualizó De Guindos.

De este modo, el ministro confirmó que también este viernes informará al Consejo de Ministros de este proyecto con el objetivo de "incrementar la transparencia, ya que la falta de transparencia ha sido el problema".

El objetivo de la transposición de esta directiva sobre la Ley Hipotecaria es que el consumidor "tenga conocimiento tanto al firmar la hipoteca como después de haberla firmado".

Por último, manifestó que en última instancia el sistema hipotecario tiene que ofrecer "financiación abundante" para "facilitar el acceso de los españoles a la vivienda".

