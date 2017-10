(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. SABADELL SUFRIÓ SALIDAS DE DEPÓSITOS Y “PARÓN” DE ACTIVIDAD, PERO LA SITUACIÓN SE “HA REVERTIDO” Y “NORMALIZADO”

Google Plus

- Guardiola defiende la “legalidad y la fortaleza de las instituciones”. El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, afirmó este viernes que hubo salidas de depósitos y “parón” en la actividad de la entidad por la tensión política en Cataluña, aunque la situación se revirtió desde la decisión del traslado de la sede y ya se “ha normalizado”.

En la rueda de prensa de presentación de los resultados trimestrales del banco, Guardiola reconoció que tras la jornada del referéndum ilegal de independencia del 1-O “hubo inquietud” entre accionistas y depositantes.

“Después de los hechos y circunstancias políticas, hubo inquietud, preguntas y preocupación en accionistas y depositantes y eso condujo a movimientos de depósitos”, señaló.

Estos movimientos, explicó, se produjeron tanto de Cataluña a cuentas fuera de la región y también salidas a otras entidades. “Ese movimiento se revirtió totalmente desde que el banco anunció el cambio de sede social” a Alicante, dijo.

“Se frenó y se ha ido revertiendo la tendencia”, subrayó el consejero delegado del Sabadell, quien agregó que la perspectiva es de crecimiento de depósitos a final de año. “La situación se ha normalizado totalmente”, agregó.

El consejero delegado comentó que se trasladó a los clientes que el “riesgo era cero pelotero”, pero que “no había ningún problema en abrirles una cuenta donde quisieran para dormir tranquilos”.

Además, reconoció que “hubo un parón de actividad muy claro la primera semana” de octubre y “la segunda también”, para indicar que “la tercera en términos de ventas de banco, lo que es contratación de todo tipo de productos, se normalizó”.

En cuanto a la pérdida de clientes, indicó que “no ha habido cambios materiales”, para exponer que todos aquellos clientes que movieron fondos, en parte “significativa” se ha revertido. “El neto no dejaron de ser clientes y se mantiene”, comentó, para añadir que el “proceso de atención comercial para tratar de revertir el 100% de la situación”.

Preguntado por el impacto de la deriva independentista en el PIB y en los planes del grupo, señaló que “tenemos que esperar un poco, después de este octubre tan movido” hay que “ver el efecto sobre la economía española en su conjunto y sobre la catalana”. Luego, agregó, “veremos los ajustes que sean necesarios” desde la gestión de los riesgos y comercial.

En este sentido, recordó que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) apuntó que el impacto en el PIB por la crisis catalana oscilaría entre tres décimas y 1,2 puntos, para señalar que el banco cree que estará en la banda baja aunque si la situación se prologa “sería superior”.

“Hay una preocupación sobre el comportamiento de la economía, que nos va a llevar a hacer nuestras previsiones en términos de crecimiento y riesgo, aunque todavía es prematuro”, aseveró.

TRASLADO DE SEDE

Sobre el plan de contingencia del grupo el movimiento secesionista, afirmó que se aplicó con “normalidad” cuando se observó que la percepción del riesgo estaba en el mercado y en línea con lo comunicado a las autoridades reguladores y supervisora.

De esta manera, se convocó un Consejo de Administración y se acordó el traslado de la sede social fuera de Cataluña.

Tras ello, subrayó, “estamos en las mismas condiciones que todos los operadores del mercado respecto a los riesgos de legalidad” y se “han disipado 100% las dudas”, por ejemplo, en la seguridad de los depósitos.

Sobre el traslado de la sede, quiso dejar claro que fue una decisión empresarial que se enmarca en un plan que el banco tenía “perfectamente” diseñado. Por tanto, “no ha resultado de la presión de nadie”.

Respecto a las caídas que ha tenido la acción del banco en las últimas semanas, el consejero delegado del Sabadell aseguró que se debe a “eventos políticos” y no con la situación de la entidad o con sus resultados.

“DEFENSA DE LA LEGALIDAD”

Preguntado por las próximas decisiones políticas, tanto en el Parlamento catalán como en el español, Guardiola destacó la necesidad de un “marco de legalidad estable”. Así, apeló a la “defensa de la legalidad y la fortaleza de las instituciones” y se mostró confiado en que “se reduzca la incertidumbre”.

Sobre la posición de la Asociación Española de Banca (AEB) y el hecho de que no haya emitido ningún comunicado para posicionarse, señaló que la patronal “ha expresado sus opiniones cuando ha considera que hacía falta una respuesta sectorial y lo va a seguir haciendo”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso