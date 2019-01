(AMP) Los taxistas mantienen la huelga indefinida "con más fuerza" y avanzan protestas "más contundentes"

Así lo ha detallado en rueda de prensa el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, junto al resto de representantes de las asociaciones para recalcar que el sector del taxi ha llegado a un punto en el que "no puede darse marcha atrás".

Sanz ha comentado que la huelga indefinida prosigue porque "no hay ninguna modificación" sobre el contexto que ha motivado la huelga y que los taxistas quieren algo "tangible", sobre todo en la cuestión de los tiempos de precontratación de la VTC, más allá del "mero deseo" de legislar.

"El paro indefinido se mantiene porque estamos igual que en el punto de partida. La moral está intacta, estamos con más fuerza y tenemos la conciencia intacta", ha recalcado Sanz, para avanzar que en próximas horas se definirán acciones de protesta "más contundentes" para reforzar la postura del sector, que en esto es "unánime", sobre la necesidad de disponer de una "regulación efectiva de la VTC. Mañana está previsto el inicio de una huelga de hambre por parte de un grupo de taxistas y el encadenamiento de profesionales del sector en un lugar no desvelado.

Los portavoces de las asociaciones también han señalado que los servicios mínimos (100 vehículos eurotaxi) se ampliarán también a hospitales (no solo para pacientes de diálisis o oncológicos) y que prestarán servicio gratuito a personas con movilidad reducida y mayores.

Los taxistas llevan cuatro jornadas de huelga indefinida que ha incidido sobre todo en Ifema, donde se celebra la Feria de Turismo Internacional de Madrid (Fitur), y se han generado varios incidentes durante el paro (con varios cortes de la M-40, dos taxistas detenidos por protestas en las inmediaciones del recinto ferial y hasta 11 taxistas heridos durante las protestas).

Mientras, el presidente de la Asociación Gremial del Autotaxi de Madrid, Miguel Ángel Leal, ha recalcado que los taxistas quieren que la legislación marque "un tiempo" de referencia sobre la precontratación. "Cada vez tenemos más fuerza", ha recalcado. Las asociaciones han dicho que valorarán una propuesta al respecto que plantee la Comunidad de Madrid, algo que hasta ahora no ha ocurrido.

EL GOBIERNO CENTRAL TAMBIÉN TIENE RESPONSABILIDAD

Leal también ha apuntado que el Ejecutivo central tiene una responsabilidad en este conflicto, dado que en el proyecto de ley sobre la VTC que se tramita en el contexto puede introducir un artículo sobre la precontratación, lo que contribuiría a "acabar" con las protestas del colectivo, aparte de la obligación de las comunidades de legislar al respecto. De no hacerlo, las movilizaciones se podrían extender a otros puntos del país.

El presidente de la Asociación Madrileña del Taxi, Felipe Rodríguez, ha criticado la postura que está manteniendo la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, a quien atribuye que quiera igualar en aspectos de inmediatez a los VTC y el taxi, cuando esa cualidad corresponde solo al segundo sector.

"Por eso queremos la precontratación (...) El taxi está en la calle e igual no se ha enterado", ha remachado para luego añadir que los profesionales tienen la "moral alta" y que "no se van a mover" de su postura hasta que no obtengan una "solución". "Si nos tenemos que ir a Fitur, iremos a la Puerta del Sol, a Maudes (sede de la Consejería de Transportes) o donde haga falta", ha zanjado.

Preguntado sobre si piensa que Delegación de Gobierno va a proponer sanciones para taxistas implicados en cortes de carretera, Rodríguez ha apuntado que son "daños puntuales y colaterales" que no cree que "haya que tener en cuenta".

LA OPCIÓN DEL PP ES LA "DESTRUCCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO"

Por otro lado, el presidente de Élite Taxi Madrid, Sergio Vega, ha subrayado que el taxi es un "servicio público de interés general" que tiene una regulación por protección del usuario y ha cargado contra el Gobierno regional y el PP por, a su juicio, promover una "desregulación de este servicio de transporte mediante la falta de normativa específica para la VTC. "La opción del PP es la destrucción del servicio público del taxi", ha remachado.

El vicepresidente de la Plataforma Caracol, Daniel Carrasco, ha señalado que la Comunidad de Madrid mantiene un discurso "falso" y que las asociaciones intentan que el paro indefinido cause "el menor daño posible" pero ha indicado que también hay "gente cabreada".

"Aquí no hay negociación. La Comunidad no nos ha ofrecido nada. Cada vez que pase más tiempo será más difícil controlar ciertos actos", ha apuntado para señalar que el domingo analizarán si continúan en Ifema, que hasta ahora es el foco principal del paro, o deciden otro emplazamiento. El representante de la Plataforma Caracol ha añadido que taxistas de otras regiones de España se sumarán próximamente a las movilizaciones, citando el caso de Comunidad Valenciana o Andalucía.

ESPERAN RESULTADOS DEL GRUPO DE TRABAJO ENTRE COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO

Sanz ha realizado una cronología del conflicto y ha cargado contra la "clara negativa" de la Comunidad de Madrid a incluir los tiempos de precontratación de la VTC en el borrador de reforma exprés que remitió a las asociaciones el pasado lunes.

Tras pedir "disculpas" a los usuarios por el trastorno de dejarles sin servicio por la huelga indefinida y lamentar "los daños colaterales" generados por el paro, el presidente de la Federación Profesional del Taxi ha comentado que el "escueto y básico" texto remitido por el Gobierno regional deja clara su voluntad política de "no asumir las reivindicaciones" de 22.000 familias que dependen de esta actividad en favor de los "especuladores".

Además, ha subrayado que en la reunión del pasado martes con el Ayuntamiento de la capital, se les transmitió su "interés por regular" la actividad VTC, siempre y cuando tuvieran habilitación de competencias de transporte por parte de la administración autonómica.

A su vez, en reuniones con los grupos parlamentarios, Podemos y PSOE manifestaron su apoyo a abordar un proyecto de ley mediante el procedimiento de lectura única, pero siempre sobre un texto respaldado por las asociaciones del taxi.

Sanz ha subrayado que el conflicto ha logrado que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid mantengan reuniones "al más alto nivel técnico" para tratar de fraguar una propuesta regulativa en el ámbito de sus competencias que aporte una solución al sector, aparte de reforzar su valor jurídico de cara a posibles denuncias o recursos contencioso-administrativo.

Del contenido de esas negociaciones, ha asegurado que no tienen conocimiento y que ambos mantienen un "hermetismo" que puede ser bueno para que estos encuentros tengan un resultado positivo.

'TITO' ÁLVAREZ ACUDIRÁ A UNA ASAMBLEA EN IFEMA

Sobre las 21 horas se va a realizar una asamblea informativa abierta para los taxistas concentrados en Ifema para analizar la situación. A ese encuentro está previsto que acuda el portavoz de Élite Taxi en Barcelona, Alberto 'Tito' Álvarez, uno de los rostros más conocidos durante la huelga del sector en la ciudad condal.