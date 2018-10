(AMP) Los españoles declaran cuentas en el exterior por 457.000 millones de euros, según la AEAT

Así lo ha detallado el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, en un encuentro con medios y durante la clausura del XXVIII Congreso anual de Inspectores de Hacienda del Estado, que se ha celebrado este jueves y viernes en Alicante, donde ha destacado que se trata de una cifra "muy relevante" porque representa más del 40% del PIB.

El sistema CRS establece que las instituciones financieras recopilan la información de personas o entidades que sean titulares de cuentas financieras y los envían a las administraciones tributarias de cada país que, a su vez, los remite a la jurisdicción de residencia del contribuyente.

Gascón ha explicado que los datos disponibles hasta la fecha desde hace algo más de un año se refieren al saldo que los contribuyentes españoles tienen en el exterior, si bien a esta primera fase debe aplicarse una "depuración" para eliminar duplicidades y verificar la información.

Asimismo, ha explicado que se detectan tres tipos de posibles incumplimientos: los contribuyentes residentes en España que no declaran todos los ingresos que tienen en el exterior, contribuyentes que no se consideran residentes pero que tendrían que reclasificarse como tales y contribuyentes no residentes con obligaciones incumplidas en España.

Las primeras comprobaciones inspectoras se iniciaron el pasado mes de mayo y desde entonces hasta ahora se han iniciado 102 inspecciones, ha apuntado Gascón, quien no obstante ha destacado el efecto inducido previo generado por la puesta en marcha del CRS, ya que los contribuyentes incluidos en el sistema sin ser conscientes de ello aumentaron su base imponible en el IRPF un 25,2% entre 2013 y 2016, y el importe a ingresar un 14,3%. Además, el total de activos financieros en el Impuesto de Patrimonio se elevó un 23,2% en ese periodo y la cuota íntegra un 27,4%.

ACTUACIONES DE LA ONFI: AUMENTO DE BASES IMPONIBLES DE 8.600 MILLONES

Además, Gascón ha repasado las actuaciones realizadas por la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), que ha continuado reforzando su papel en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal internacional, y en 2017 finalizó más de 200 actuaciones inspectoras, cifra similar a la de los ejercicios precedentes.

Estas actuaciones incluyen la instrucción de acuerdos previos de valoración de operaciones vinculadas (APA), la negociación en procedimientos amistosos en materia de imposición directa y actuaciones de apoyo colaboración en procedimientos inspectores, entre otras.

De las actuaciones referidas a los APA, la ONFI participó en la gestión de 138 expedientes el año pasado. De ese total, se finalizaron 39, de los que se estimaron 25 y se desestimaron 14 (5 desestimados y 9 desestimados por los solicitantes). Los APA estimados en 2017 garantizaron unas bases imponibles de más de 1.400 millones de euros.

Además, la ONFI participó en 2017 en 259 procedimientos amistosos en materia de imposición directa, principalmente en situaciones de doble imposición, de los que se finalizaron 53 en los que se debatía sobre bases imponibles de más de 930 millones de euros.

La Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional también participó el año pasado en un total de 182 actuaciones inspectoras, de las que se han finalizado 113, con un importe total de ajustes en base imponible de más de 2.200 millones de euros. Así, entre 2015 y 2017 ha permitido incrementar bases imponibles por importe superior a 8.600 millones de euros.

De su lado, ha valorado el "significativo" papel de las Unidades de Auditoría Informática (UAI), que han realizado más de 3.600 actuaciones de inspección en lo que va de año, con un importe de 215 millones de euros. De hecho, desde 2014 se han liquidado cuotas tributarias por importe de más de 1.300 millones a través de casi 17.000 actas de inspección.

De entre estas actuaciones, sobresalen 15 macrooperaciones coordinadas a nivel nacional desarrolladas en los últimos años, con más de 1.190 expedientes iniciados, de los que se han finalizado ya 659 con un importe total liquidado de 131,8 millones de euros.