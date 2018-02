Rajoy abre la puerta a prorrogar los presupuestos: "impulsaría el crecimiento

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este jueves que espera que se imponga el "sentido común" y "no otros intereses" para alcanzar un pacto sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, algo que ha asegurado que es "posible", si bien ha indicado que si no se consigue, el Gobierno hará lo posible para que no perjudique a los españoles. No obstante, se ha mostrado convencido de que la prórroga de los de 2017 podría impulsar el quinto año consecutivo de crecimiento.

Durante su intervención en un almuerzo-coloquio del Foro ABC, Rajoy ha defendido que la legislatura actual debería ser "pródiga en pactos" y ha destacado que es "especialmente urgente" el acuerdo sobre los presupuestos de 2018 para que la recuperación "siga adelante con más fuerza".

"Queremos pactarlos. Esperamos que se imponga el sentido común y no otros intereses", ha enfatizado Rajoy en referencia a los posibles intereses partidistas de las demás formaciones, sobre los que ha advertido que "si se impusieran, Dios no lo quiera, haremos lo posible para que ello no perjudique a los españoles".

En este sentido, ha recordado que ya están prorrogados los Presupuestos de 2017, que "son unos buenos presupuestos, han impulsado el cuarto año consecutivo de crecimiento y podrían impulsar el quinto".

No obstante, "todavía estamos a tiempo. El pacto presupuestario es posible y es lo mejor para el conjunto de los españoles", ha asegurado Rajoy, quien ha remarcado que unas nuevas cuentas públicas mejorarán la economía de los españoles, ya que dan "estabilidad y certidumbre y generan nuevas inversiones que mejoran la vida de las personas".

Preguntado de nuevo en el coloquio sobre los PGE y si se podría acortar la legislatura, Rajoy ha dicho que "no hay que ponerse en el peor de los escenarios", pero ha asegurado que, incluso en el peor, hay unos Presupuestos en vigor tras la prórroga de los de 2017 que "no debería ser muy mala porque sirvió para que España creciera por encima del 3% y se crearan 600.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social".

"En cualquiera de los dos escenarios, siendo preferible el primero, todos los que estamos aquí y fuera podemos estar tranquilos", ha apuntado.





Crecimiento de "al menos" un 2,5% y 400.000 empleos

Con independencia de los Presupuestos, Rajoy ha avanzado una previsión de crecimiento de "al menos" un 2,5% este año y la creación de 400.000 nuevos empleos, si bien ha dicho esperar que las previsiones se queden cortas y "la realidad las supere", como sucedió el año pasado, que se cerró finalmente con un alza del PIB del 3,1% y más de 600.000 puestos de trabajo.

Rajoy ya adelantó la semana pasada que el Gobierno elevaría "al menos" hasta el 2,5% su previsión de crecimiento económico para este año, desde el 2,3% actual, tras rebajarlo a mediados de octubre en tres décimas por el impacto de la situación en Cataluña y la ausencia de Presupuestos.

Por su parte, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, calificó ayer de "buenas noticias" la revisión al alza de la economía española, hasta el 2,6%, realizada por la Comisión Europea, si bien afirmó que España superará esas estimaciones y crecerá este año en torno al 3%.

En esta línea, Rajoy ha destacado que España ha recuperado todo el PIB, así como los niveles de recaudación fiscal previos a la crisis y dos tercios del empleo perdido, tras un 2017 que cerró con el cuarto año consecutivo con medio millón de empleos netos, lo que ha permitido alcanzar el nivel de 19 millones de ocupados.

"Estamos impulsando una economía más fuerte y diversificada, más equilibrada y competitiva. Una economía más abierta, más productiva y más capaz de adaptarse a la globalización", ha apostillado, para asegurar a continuación que el Gobierno seguirá trabajando para corregir las desigualdades, en la línea de inciativas como el incremento del SMI aprobado.





Financiación Autonómica: "Salvar a todos"

En cualquier caso, Rajoy ha pedido a las formaciones políticas que no vean los Presupuestos como una "mera disputa política", ni la financiación autonómica, ya que ambos asuntos son clave para las inversiones publica y los servicios esenciales.

Tras más de un año de trabajo con las comunidades autónomas para alcanzar un acuerdo sobre financiación, Rajoy ha indicado que se ha evaluado el actual sistema, sus "defectos y virtudes", y el Gobierno escucha a los implicados para conocer sus prioridades y propuestas con el fin de configurar un sistema que garantice el acceso de todos ciudadanos a la Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

Para ello, ha hecho hincapié en que "el concurso de todos es conveniente, y el del PSOE, además de responsable, es imprescindible", al ser el principal partido de la oposición y gobernar en numerosas CCAA y municipios. "Espero que esté a la altura de su responsabilidad", ha deseado.

El presidente del Gobierno ha apuntado la necesidad de pactar un sistema que dé seguridad y garantice que los servicios públicos fundamentales "no vuelvan a estar sometidos a los vaivenes del ciclo", como sucedió al inicio de la crisis.

Ha abogado por un sistema "más sencillo, equitativo, estable y transparente, que no cree agravios entre CCAA. "Esta reforma es esencial y, además, éste es el mejor momento para hacerlo" ante la unanimidad sobre la necesidad de cambiarlo, incluso de los que apoyaron el sistema actual aprobado por el Ejecutivo socialista en 2009, ha añadido.

Respecto a las críticas de algunos barones autonómicos sobre el castigo a las regiones que cumplen con la consolidación fiscal, Rajoy ha apostillado que el objetivo es "salvar a todos", ya que "como no se intente ayudar a los que están en una situación lamentable, automáticamente todos nos ponemos en una situación igual de lamentable".

De esta forma, cree que "lo más inteligente" es intentar que todos lleguen a un entendimiento, tanto "aquellos que han cumplido mejor y los que han cumplido peor".





Niega pagos del FL para el referéndum

Por otra parte, ha vuelto a negar que el dinero del FLA aportado por el Gobierno haya ido a parar al referéndum. "No tengo ningún conocimiento de que eso se haya producido y si se ha producido agradezco que alguien me dé la factura que diga eso y rectificaré y diré que ha habido un fraude", ha señalado Rajoy, quien ha pedido "un poco de buena fe" porque "el Gobierno no se dedica a dar dinero para que se haga un referéndum como éste".

En este sentido, ha asegurado tener la conciencia "muy tranquila" y ha opinado que quien piense que se dedica a pagar facturas para sufragar el referéndum "francamente no está muy bien".

Así, ha explicado que el dinero del FLA "no se le da a las CCAA, sino directamente a los proveedores que no cobraban y a los acreedores bancarios". "No lo manejan las CCAA", ha insistido, tras destacar que el FLA, el Fondo de Pago a Proveedores y el Fondo Social han supuesto 240.000 millones, de los que 64.000 han ido a parar a Cataluña en préstamos.

Esto, ha enfatizado, evitó la quiebra de España, ya que sin ello habrían quebrado "tres o cuatro" regiones, lo que habría supuesto la quiebra nacional y la petición del rescate.