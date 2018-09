(AMP) Pedro Sánchez prevé presentar los Presupuestos a finales de noviembre o principios de diciembre

Así lo ha anunciado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, donde ha insistido en que el Gobierno trabaja con un "único escenario": aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019, y ha eludido en varias ocasiones aclarar si en caso de que no pueda aprobarlos, prorrogaría las cuentas del PP de este año.

En este sentido, Sánchez afirmó que los Presupuestos de 2018, aprobados por el Gobierno del PP pero que el PSOE apoyó tras la moción de censura, no son sus presupuestos y que el Gobierno tiene una voluntad "clara e inequívoca" de presentar unas nuevas cuentas a finales de noviembre. "El Gobierno de España manifiesta su voluntad de que sólo tiene una posición, que es aprobar sus Presupuestos y vamos a intentar aprobarlos", subrayó.

"No son mis Presupuestos", se limitó a contestar Sánchez, al ser preguntado expresamente por si prorrogaría los Presupuestos del PP en el caso de no conseguir una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar las nuevas cuentas y con el fin de agotar la legislatura.

El jefe el Ejecutivo indicó que tras aprobar los Presupuestos, el Parlamento "tendrá que hacer su parte" y entrar en el "legítimo debate", pero siendo consciente de que puede haber una mayoría económica y social "alternativa".

En este sentido, se refirió a las conversaciones del Gobierno con Unidos Podemos, y afirmó que ambos han entendido que es "responsabilidad de fuerzas progresistas" proponer unos Presupuestos distintos, con una política económica diferente a la planteada en los últimos años, aún con los "límites" que marca la UE. "Las palabras que van a sintetizar la voluntad manifiesta del Gobierno en sus Presupuestos serán la justicia social", añadió.

REFORMA DE LA LEY DE ESTABILIDAD

Sánchez también precisó que el Gobierno se ha comprometido con Podemos a reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar el veto del PP en el Senado a la senda de estabilidad, veto que, según el jefe del Ejecutivo, "metió de rondón la mayoría absoluta del PP de manera inédita en una ley".

"Queremos que la Ley de Estabilidad corrija una anomalía en donde el Senado veta la capacidad de decisión del Congreso", apuntó Sánchez, quien no obstante precisó que no aprobar la senda de déficit no impedirá que el Gobierno plantee el anteproyecto de ley de los Presupuestos a finales de noviembre.

Sobre la reforma de la financiación autonómica, Sánchez dijo que no parece "verosímil" que en lo que resta de legislatura y en año preelectoral sea posible aprobar un nuevo modelo, si bien apuntó que el Gobierno no renuncia al debate que se ha abierto en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera con la creación de un grupo de trabajo.

Así, adelantó tres ámbitos de mejora en la financiación de las comunidades autónomas: un aumento de 2.500 millones de euros en los ingresos que perciben por el IVA, mayor margen en la reducción del déficit y una mejora de la financiación de unos 4.000 millones de euros; en total unos 9.000 millones más si se aprueba la nueva senda de déficit.

"Lo fundamental es blindar el Estado de bienestar porque la sanidad, la educación y los servicios sociales están en manos de las comunidades autónomas y el Gobierno tiene que poner mayor capacidad de financiación", subrayó.

Por último, Sánchez afirmó que a pesar de las tensiones por las guerras comerciales iniciadas por Estados Unidos y por el endurecimiento de la política monetaria, los pilares sobre los que se sustenta el crecimiento económico de España son "sólidos y bastante esperanzadores". "Tenemos buenas bases para ver en el medio plazo un crecimiento sostenido", reiteró.