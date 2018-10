(AMP) Pablo Iglesias dice que en este momento siguen en el 'no' a los PGE y espera reunirse con Sánchez

Así se lo ha traslado Iglesias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la conversación que han mantenido, y que probablemente continúen con un encuentro presencial próximamente, para tratar de desbloquear las negociaciones que Podemos ve "en punto muerto" en asuntos que considera clave, como vivienda, empleo o dependencia.

"Es este momento no hay acuerdo. El Gobierno tiene que ceder y acepar un aparte de las propuestas que estamos haciendo, que son sensatas, que estamos proponiendo en materia de alquileres, de salarios y dependencia. El Gobierno tiene que decir que sí. A día de hoy, estamos en el 'no'", ha confirmado en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso.

En este sentido, Iglesias ha asegurado que aunque "probablemente" se vaya a reunir con Sánchez, la clave para desbloquear la negociación pasa por que el Gobierno "ceda" y acepte al menos parte de las propuesta que Podemos ha vuelto a trasladar este martes al Gobierno en un nuevo documento, al que ha tenido acceso Europa Press.

"SI CEDEN HABRÁ ACUERDO Y SI NO, NO"

"Espero que lleguemos a un acuerdo, pero el Gobierno tiene que ceder. Ya nos conocen, saben que si ceden habrá acuerdo y si no, no", ha enfatizado Iglesias, para añadir en que si en algo está de acuerdo el presidente y él es en que se tiene que poner de acuerdo.

De este modo, ha señalado que espera que en las próximas horas el Ejecutivo rectifique y acepte parte de las propuestas que les han hecho llegar, porque "son muy razonables". "No entenderíamos la negativa del Gobierno", ha avisad, aunque ha reconocido que son conscientes de que no van a conseguir todo lo que piden.

"Esperamos que el Gobierno recapacite y acepte lo que pedimos, que es muy sensato. No estamos pidiendo a luna", ha enfatizado, para añadir que en este momento "nada garantiza" que haya un acuerdo, si el Gobierno no "cede" en las cuestiones que piden.

En el caso de que se dé el escenario de que no haya acuerdo y el Gobierno no sea capaz de sacar adelante los Presupuestos, Iglesias ha defendido que un posible adelanto electoral no depende de Podemos. En todo caso, ha asegurado que si finalmente hay elecciones, saldrán a ganarlas.

Preguntado sobre si, en el caso de que no haya acuerdo presupuestario, le pedirán al Gobierno que convoque elecciones, Iglesias ha insistido en que ahora van a trabajar para que lo haya. "Si no lo hay, ya veremos", ha apostillado.