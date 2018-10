(AMP) El PSOE ve encauzados los PGE, pero Podemos sitúa la negociación de asuntos clave en "punto muerto"

"Estamos muy preocupados", ha afirmado la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, en declaraciones a los medios de comunicación tras la Junta de Portavoces, y minutos después de que la portavoz socialista, Adriana Lastra, asegurara todo lo contrario.

De hecho, según la 'número dos' del PSOE, la negociación presupuestaria con Podemos "va muy bien" y está "muy encauzada". "Probablemente en las próximas horas tenga más noticias", ha apuntado.

Sin embargo, Belarra ha insistido en que el Gobierno se niega a avanzar en asuntos que Podemos considera imprescindibles para apoyar las cuentas públicas, como las medidas para pinchar la burbuja de los alquileres para luchar contra la precariedad laboral o para garantizar la aplicación de la ley de dependencia.

Preguntada en concreto sobre las medidas relativas a vivienda que Podemos considera indispensables y sus socios de En Comú, una línea roja, Lastra ha evitado aclarar si el Gobierno está dispuesto a atender estas exigencias, que pasan por regular los precios en zonas tensionadas y obligar a los grandes tenedores de pisos a sacarlos al mercado. Según la dirigente socialista, la negociación aún tiene "flecos" por cerrar.

No obstante, ha recordado que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya avanzó su intención de trabajar en una nueva Ley de Arrendamientos Urbanos. "Estamos trabajando en la misma dirección", ha señalado.

"EL GOBIERNO SE TIENE QUE MOVER MUCHÍSIMO"

En contraposición al optimismo y la tranquilidad del PSOE, la portavoz adjunta de Podemos ha hecho hincapié en que están lejos de llegar a un entendimiento. "No estamos de acuerdo, evidentemente. Ahora mismo el Gobierno se tiene que mover muchísimo desde el punto prácticamente muerto en el que está en temas clave como vivienda, dependencia o empleo para que haya un acuerdo" ha enfatizado Belarra.

En todo caso, ha asegurado que espera que el optimismo del Gobierno, que no comparte, se deba a que están dispuestos a moverse sensiblemente las posiciones en las que están actualmente", ha apostillado.

Aunque la negociación se está llevando a cabo por mesas sectoriales, y bajo la coordinación del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, es probable que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general morado, Pablo Iglesias, mantengan pronto un encuentro para intentar desbloquear las conversaciones, según ha confirmado el propio líder morado.

No obstante, tanto Iglesias como Belarra ha señalado que "el Gobierno se tiene que mover". En esta línea, la portavoz ha señalado que esperan que el Ejecutivo dé respuesta al documento que este martes le ha remitido Podemos, en el que vuelve a recopilar las medidas que consideran fundamentales para apoyar los PGE. "De momento no tenemos respuesta, pero estoy profundamente preocupada", ha reconocido.

NUEVA PROPUESTA DE PODEMOS AL GOBIERNO

Dicho texto, al que ha tenido acceso Europa Press, es una respuesta al documento que el Ejecutivo les remitió el fin de semana con su propuesta de acuerdo, y que hizo saltar por los aires las conversaciones con Podemos porque, según denunciaron este lunes, no plasmaba por escrito los compromisos verbales que habían manifestado.

"Reconociendo el esfuerzo hecho en algunos ámbitos concretos, en los últimos días hemos visto cómo las negociaciones se estancaban y el Gobierno nos planteaba acordar textos de intenciones, sin concretar compromisos o plazos en muchos apartados, sin abordar algunos grandes temas o sin ser lo suficientemente ambiciosos en las partidas destinadas a las políticas públicas", señala Podemos en el documento.

El partido morado pone de ejemplo que el Gobierno les haya ofrecido destinar únicamente 400 millones de euros a dependencia, cuando esta cantidad "sólo sacaría del 'limbo' a 37.500 personas de las 300.000 que tienen la ayuda concedida y no la reciben". "No es aceptable", sentencian.

"Tampoco es asumible que se planteen cantidades que después se fragmentan en dos o tres ejercicios presupuestarios, como es el caso de las becas universitarias, que quedarían únicamente en 150 millones, respecto a los 700 de nuestra propuesta inicial", añaden.

Además, critican que el Gobierno plantee "concretar algunos acuerdos en forma de Proyectos de Ley, a pesar de conocer la situación de bloqueo y boicot al que el Partido Popular y Ciudadanos tiene sometido el Parlamento". "En la práctica significa que son acuerdos que no podrán cumplirse", avisan.

Por todo ello, señalan que "es imprescindible que los acuerdos presupuestarios" que se alcancen sean "transparentes, claros y evaluables por la ciudadanía, que es la última beneficiada o afectada por ellos".

"Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea exige al gobierno que los acuerdos que se alcancen sean, además de valientes y ambiciosos, lo más específicos posible y fácilmente comprobables, con el objetivo de permitir que la ciudadanía pueda hacer seguimiento de los mismos", reclaman.

LAS MEDIDAS DE ALQUILERES BLOQUEAN LA NEGOCIACIÓN

En concreto, Podemos plantea la necesidad de hacer una serie de cambios para poder votar a favor de los Presupuestos, que resume en 19 apartados, empezando por una de sus principales demandas: las medidas para "pinchar la burbuja del alquiler" y para por fin a los "alquileres abusivos".

A este respecto, la portavoz de En Comú, Lucía Martín, ha dejado claro en declaraciones a la prensa antes de la Junta de Portavoces que "esto va a ser sí o sí condición indispensable para votar afirmativamente a los Presupuestos".

"Si hablamos de la reforma de la ley de arrendamientos urbanos no tiene ningún coste presupuestario. No hay ninguna excusa para empezar a hacer políticas de vivienda homologables a los países de nuestro entorno europeo si realmente queremos priorizar el derecho a la vivienda por encima de la especulación inmobiliaria. Si esto no se cumple no vamos a apoyar estos presupuestos", ha recalcado.