(AMP) El PP no descarta "repensar" el factor de sostenibilidad y revisar el índice de revalorización

El portavoz adjunto del partido del Gobierno en el Pacto de Toledo, José María Barrios, ha afirmado que hay tiempo para repensar el factor de sostenibilidad hasta 2023, porque "lo que en un momento es válido puede no serlo en otro".

"No siempre vale lo mismo, porque la economía y la sociedad evolucionan, aunque hay que mantener el criterio de que el sistema tiene que ser sostenido y sostenible", según ha apuntado en unas jornadas con los otros portavoces del Pacto de Toledo organizadas por la Apie.

Asimismo, ha apuntado que el Gobierno "no tiene ningún capricho" en mantener el índice de revalorización de las pensiones tal y cómo está en la actualidad, pero considera que hay que fijar criterios "fácilmente aplicables", ya que "de nada valdría un índice rígido que no se pueda aplicar" en ciertos momentos.

En esta línea, ha afirmado que, por ejemplo, se podrían asegurar las pensiones mínimas y referenciar la subida de las demás pensiones a otros criterios como los salarios, que en situaciones de crisis pueden no subir como el IPC.

SOLO EL EMPLEO NO ACABARÁ CON EL DÉFICIT

Por otro lado, también cree que con la creación de empleo "no se cubre todo el déficit" de la Seguridad Social y asegura que hay que seguir acometiendo medidas. "Sería bueno que se empezasen a subir los salarios, porque si suben las cotizaciones, se ayudaría a recortar el déficit", según ha asegurado.

En esta línea, durante su intervención en un debate sobre 'La reforma de las pensiones: pactos y propuestas' organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), el representante del PP en el Pacto de Toledo ha apuntado que el déficit de la Seguridad Social se está convirtiendo en estructural y que hay varios "factores" que pueden minimizar este déficit.

Así, Barrios considera que habrá que buscar otras vías para que quede dinero para cubrir las pensiones. Además, ha hecho hincapié en que hay que garantizar la suficiencia y sostenibilidad del sistema, porque cree que "de nada" serviría asegurar unas pensiones magníficas si dentro de unos años está "en juego el sistema".

No obstante, pese a las discrepancias que puede haber encima de la mesa en la negociación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, en general, todos los grupos parlamentarios consideran que se está más cerca del acuerdo que hace un año. "Se han acercado posturas, pero no hay nada cerrado", ha añadido Barrios.

Por su parte, la representante del PSOE Mercè Perea cree que "tiene claro que va a haber acuerdo", porque "no se pueden permitir el lujo de que no lo haya", pero que no va a haber cualquier acuerdo". Así, respecto al pacto del Gobierno y el PNV, la diputada socialista ha puesto de relieve que hace un año hablar del IPC no era viable, mientras que ahora se empieza a hablar con cierta "tranquilidad y sin tensiones".

Perea también ha dejado claro que hay que retomar el IPC. "No se puede dejar el poder adquisitivo al baile del Gobierno de turno, porque genera inseguridad. Creo que no nos tenemos que sentir dolidos por el hecho de que el Gobierno pactara con un partido nacionalista", ha añadido, tras resaltar que la preocupación es que el IPC no se puede dejar "al albur" en futuros acuerdos.

El representante de Cs Sergio del Campo apuesta por adaptar el sistema a los nuevos tiempos y asegura que el debate se tiene que centrar tanto en la suficiencia como en la sostenibilidad. Bajo su punto de vista, la reforma del PP está chocando con "lo económico y lo social". También ha mandado un mensaje de optimismo y ha señalado que si el Pacto de Toledo decide que la reforma de 2013 no es sostenible, "habrá que buscar fórmulas para equilibrarlo".

Por su parte, el representante del PdeCat Carles Campuzano dice que es evidente que el factor de sostenibilidad "no tiene el apoyo de la comisión parlamentaria" y habría que entrar en la discusión sobre un nuevo factor de sostenibilidad. Así, considera que la tensión del Pacto de Toledo se produce entre la necesidad de tomar medidas que garanticen suficiencia y la promesa de que la pensión pública garantice una vida "digna y suficiente".

Aina Vidal, la representante del grupo parlamentario Unidos Podemos, ha señalado que el pacto del Gobierno con el PNV "quita presión" respecto al factor de sostenibilidad, pero pone en duda el propio Pacto de Toledo y considera que es "súper importante hablar y llegar a consensos".

Por último, el representante del PNV Íñigo Barandiaran ha destacado que impulsar la subida de las pensiones para este año y el que viene no ha estado solo fundamentado por las movilizaciones de los pensionistas, ya que estaba recogido en su programa político. Sin embargo, ha afirmado que la urgencia de impulsarlo cuanto antes sí ha estado movida por las manifestaciones.