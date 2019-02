(AMP) PDeCAT prevé enmendar a la totalidad las cuentas pero esperará "hasta el último momento"

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha anunciado que este viernes prevé registrar una enmienda a la totalidad contra los PGE, por lo que se decanta por que las cuentas ni siquiera superen el primer trámite parlamentario en el Congreso.

En rueda de prensa desde el Parlament, ha matizado que "hasta el último momento" --la prevé presentar este viernes a las 12-- su partido tendrá la puerta abierta a no presentarla si el Gobierno asume los compromisos sobre el relator y la mesa de diálogo que el PDeCAT le reclama.

Y ha recalcado que, si acaban registrando la enmienda a la totalidad, están dispuestos a retirarla incluso "minutos antes" de la votación prevista para el miércoles, siempre y cuando su cumplan las demandas que formulan al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Campuzano considera que, después de que la consellera Elsa Artadi les haya trasladado el estado de la negociación con el Gobierno, "la oferta que plantea el Gobierno socialista está muy lejos de aquello que podría permitir que el PDeCAT no presentara la enmienda".

De esta manera, ha dicho que, para que decidan retirar la enmienda, no solo deben ponerse de acuerdo sobre el nombre del relator, sino que se debe crear un "paquete global de dos espacios de diálogo que tenga la consistencia para abordar el conflicto político".

"Que unos y otros podamos explicar que hemos creado unos espacios que sirvan para por fin abordar el conflicto político en el Estado. Lo que no podemos explicar es que ponemos en marcha algo que no sabemos explicar y que no sirva para abordar el conflicto político", ha añadido.

"MÁS LEJOS" DEL ACUERDO

Ha argumentado que han querido mantener esta semana de margen para decidir si presentan la enmienda porque apuestan por el diálogo, pero ha lamentado que finalmente no se hayan acercado las posiciones: "Hoy estamos más lejos del acuerdo de lo que estábamos hace unos días".

Así, ha atribuido este alejamiento a las presiones de PP, Cs y Vox, que en los últimos días han acusado al Gobierno de ceder ante el independentismo por aceptar la figura del relator.

Por eso, ha advertido al PSOE de que ceder a estas presiones "es la mejor garantía para que la derecha gobierne en España durante muchos años", y de que debe abogar por el diálogo en Catalunya si quiere que gobiernen las fuerzas progresistas.

REUNIÓN EN EL PARLAMENT

El PDeCAT toma esta decisión tras una reunión en el Parlament a la que han asistido los principales dirigentes de este partido, del grupo de JxCat, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y que ha contado con una intervención por videoconferencia del expresidente Carles Puigdemont.

Aparte de Torra, a la reunión han acudido los consellers Elsa Artadi, Damià Calvet, Miquel Buch, Àngels Chacón y Jordi Puigneró, y los diputados de JxCat en el Parlament Toni Morral, Gemma Geis, Eduard Pujol y Albert Batet.

Por parte del PdeCAT han acudido el presidente de la formación, David Bonvehí; la vicepresidenta y diputada en el Congreso, Míriam Nogueras; el secretario de Organización y también diputado, Ferran Bel; el portavoz en la Cámara Baja, Carles Campuzano, y el senador Josep Lluís Cleries.

David Bonvehí ha explicado que, si finalmente decidieran retirar la enmienda a la totalidad antes de la votación el miércoles, reunirían a la dirección del partido de "urgencia", pero no al Consell Nacional, ya que considera que este órgano dio la confianza a la Ejecutiva para que actuara como considerara oportuno.