(AMP )Montero reconoce que se acorta la legislatura pero dice que el Gobierno seguirá tramitando leyes

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que "evidentemente" se acorta la legislatura del Gobierno tras el rechazo al proyecto de Presupuestos, tal y como ha indicado en varias ocasiones el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien ha apuntado que la fecha de convocatoria de elecciones generales le corresponde "solo al presidente".

Además, ha asegurado que seguirán trabajando para tramitar reales decretos y arbitrará un procedimiento para que la prórroga presupuestaria permita atender urgencias y se controle el déficit, que podría dispararse al 2,4% del PIB.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas después de que el Pleno del Congreso haya devuelto al Gobierno el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 al prosperar las enmiendas de totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos, Coalición Canaria (CC), Foro Asturias y los independentistas catalanes de Esquerra (ERC) y el PDeCAT.

Montero ha dicho recordado que en diferentes ocasiones, incluso antes de la votación de los Presupuestos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisó de que si las nuevas cuentas no veían la luz "evidentemente se acortaba la legislatura".

"La fecha, el momento o cuándo le corresponde en exclusiva al presiente, si hiciese especulación estaría faltando a la verdad, solo lo tiene el presidente en la cabeza", ha señalado Montero respecto a la convocatoria de elecciones generales.

Según Montero, el Gobierno ha tenido la mano "desde el primer día" en el marco de diálogo con los independentistas, si bien ha apuntado que hay límites y el Ejecutivo aclaró desde el principio que no se incluiría en ningún orden del día el derecho de autodeterminación y se respetaría la separación de poderes y por tanto la independencia de la justicia.

A su juicio, la devolución de los Presupuestos al Gobierno es la "constatación" de que la derecha "intenta frenar el progreso social de los PGE y de este Gobierno", y "está intentando que el país no avance", ya que "pone todo tipo de chinas en el camino para que la recuperación económica no llegue a las familias y no capiralice por todo el territorio".

En esta línea, ha criticado que estos comportamientos "generan desafección a la política" por culpa de unas formaciones "instaladas en la confrontación" que hacen del desapego a la política "su caballo en el que cabalgan para intentar conquistar la Moncloa".

"La derecha dice no a la subida del Salario Mínimo, la subida de pensiones, a que los jóvenes accedan a vivienda en condiciones reales para firmar un alquiler o hipoteca, a no abaratar la factura de la luz y a una mayor dotación a becas y dependencia", ha lamentado Montero, quien ha dicho esperar que la ciudadanía "tome nota" de los partidos que dan la espalda a la resolución de los problemas.

Igualmente, ha lamentado que PP y Cs estén en una estrategia "indistinguible" en la que "ambos juegan a lo mismo" al intentar se el eje hegemónico en un "frente de derechas" conformado en Andalucía y "con la foto del domingo", en referencia a la manifestación convocada en Madrid por estas dos formaciones y Vox para pedir elecciones y en contra de la figura del relator.

"La ultraderecha se hace hueco y los partidos se dejan abrazar por ella, la gente tomará nota y recibirá la respuesta en las urnas", ha apostillado.

"TRABAJAREMOS HASTA EL ÚLTIMO DÍA"

En todo caso, ha defendido que el "bloque progresista" ha dado muestras "hasta el último minuto" de su disposición al "diálogo y el trabajo útil", y ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando, porque tiene "tarea pendiente" en muchos de los puntos no incorporados en los Presupuestos, y que van en formato de ley que se tramitarán en breve en el Congreso. "Seguiremos trabajando hasta el último día", ha enfatizado.

A este respecto, ha señalado que "algunas cuestiones" incluidas vía decretos ley ha iniciado su tramitación y "hay que culminarla", si bien algunas leyes "importantes" están sometidas a la paralización por los plazos de enmienda. De esta forma, ha denunciado la "parálisis de las instituciones" por culpa de la "pinza" de PP, Cs y Vox.

En su opinión, hay dos visiones distintas de la sociedad, que pasa por que unos están "instalados en la confrontación para que el país no progrese" y otros "empeñados en que la situación de los ciudadanos tenga una respuesta".

EL IMPACTO DE LA PRÓRROGA PRESUPUESTARIA

La devolución del proyecto de Presupuestos elevará el déficit al entorno del 2,2% o 2,4% del PIB, algo que "está fuera de los parámetros que se plantean por parte de la Comisión Europea", ha avisado Montero, quien ha indicado que se "recompondrá" esa situación y se arbitrará un procedimiento para que la prórroga presupuestaria sirvan para "atender las necesidades más urgentes y controlar el déficit".

La titular de Hacienda ha recordado que Bruselas validó el objetivo de déficit del 1,8% que planteaba el Gobierno, finalmente rechazado por la mayoría del PP en el Senado, al percibir que a políticas constantes (con prórroga presupuestaria) se produciría un incremento de déficit y de deuda pública. Así, ha asegurado que el Ejecutivo estudiará arbitrar un procedimiento para contener el déficit.