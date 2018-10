(AMP.) El Gobierno prevé recaudar 5.678 millones con las nuevas medidas fiscales y de lucha contra el fraude

El Gobierno prevé recaudar 5.678 millones de euros con las medidas de la reforma fiscal y lucha contra el fraude acordada con Podemos para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, sin incluir los ingresos por cotizaciones, y un gasto de en torno a 2.082 millones de euros asociado sólo a la Administración General del Estado (AGE), sin incluir por tanto los gastos asociados a las comunidades autónomas, que manejan Educación o Sanidad, ni el gasto relativo a la Seguridad Social en el que se incluye la revalorización de las pensiones.

Así lo ha detallado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha cuantificado las cifras de gastos e ingresos relativos únicamente a los Presupuestos de 2019, si bien ha reconocido que las cifras totales referidas al acuerdo alcanzado con Podemos "se aproximarán" a las dadas por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que eleva el gasto a 5.000 millones de euros y los ingresos a 7.000 millones de euros.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha agradecido a Montero su labor en la parte "más importante" de las negociaciones, si bien ha apuntado que el acuerdo es solo un "anuncio de intenciones" y "el principio del trabajo", ya que "hay que seguir sumando" formaciones para unos PGE que incide en la "agenda social y del cambio" y en la recuperación de derechos "escamoteados" con la "excusa" de la crisis. "Estamos juntos la segunda y tercera fuerza , pero hay que seguir sumando", ha enfatizado.

Montero ha avanzado que el próximo lunes se convocará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el presupuesto base que ese mismo día remitirá el Gobierno a Bruselas con las líneas generales de las cuentas públicas del próximo año.

En todo caso, ha precisado que el lunes se detallarán las cifras macroeconómicas, incluidas las de déficit, y las estimaciones de ingresos totales y de gasto, si bien ha avanzado que los acuerdos cerrados este viernes no conllevan una modificación sustancial del techo de gasto ya aprobado, ya que la senda de déficit propuesta por el Gobierno conlleva una relajación de unos 1.500 millones para el Estado, frente a los 5.000 millones restantes para CCAA y Seguridad Social.

EL ACUERDO "CUMPLE CON LOS CIUDADANOS Y LA CONSOLIDACIÓN FISCAL"

Asimismo, Montero ha destacado que el Gobierno demuestra su "voluntad firme e inequívoca de cambiar las cosas", y ha valorado el acuerdo con Podemos porque "los ciudadanos no pueden esperar más". "No entenderían que no fuésemos capaces de ponernos de acuerdo para estos casos", ha enfatizado.

En este sentido, ha explicado que se ha puesto todo el "empeño" en que la propuesta presupuestaria sean un "punto de inflexión" y el "cambio claro de tendencia" basado en una agenda social, la recuperación de derechos y la igualdad.

"Cumple con el compromiso con ciudadanos y con los socios europeos y consolidación fiscal", ha aseverado Montero, quien ha afirmado que permiten el "cambio necesario hacia un modelo más competitivo de la economía" y se han elaborado "en defensa de la igualdad", ya que "buscan dignificar a los mayores" con la revalorización de las pensiones y "protegen a los más vulnerables".

Según Montero, las cuentas públicas suponen un punto de inflexión hacia la senda donde quiere transitar el Gobierno, que es "consciente" de que "no se puede revertir a la sociedad todo el daño que se ha hecho en los últimos siete años".

De esta forma, la ministra ha repasado los principales puntos del acuerdo suscrito con Podemos, como entre las que se incluye el aumento del 22%, hasta 900 euros mensuales (12.600 euros anuales) del Salario Mínimo Interprofesional, la "mayor subida de la historia"; el alza del 3% de las pensiones mínimas y no contributivas, la revalorización con el IPC real del resto de pensiones; el aumento del 38% de la partida para vivienda, hasta 630 millones; o la eliminación progresiva del copago farmacéutico, que beneficiará a cinco millones de pensionistas y a 1,8 personas con rentas bajas

Sobre cambios en los impuestos", la ministra ha asegurado que "la subida del IRPF sólo afecta al 0,5% del total de contribuyentes españoles" y que el objetivo es que "los que más capacidad económica tienen aporten más" para que "todos" los ciudadanos disfruten de un Estado de bienestar "fuerte" que proteja a los más vulnerables y redistribuya la riqueza.

Así, Montero ha insistido en que los cambios no subirán los impuestos a la clase media ni trabajadora ni a los autónomos o pymes.

PIDE APOYO Y DICE QUE "TODOS TENEMOS QUE ESTAR DISPUESTOS A RENUNCIAR"

La titular de Hacienda ha pedido al resto de formaciones el apoyo a las nuevas cuentas, especialmente a las formaciones catalanas con las que ha indicado que se hablará de "cuentas públicas" y ha recordado que Cataluña recibiría más de 2.200 millones para desarrollar políticas fundamentales. "Parece bastante lógico que cualquier Gobierno que tenga como centro a las personas apoye los PGE", ha apostillado.

Respecto a las próximas negociaciones, ha confirmado que se implicará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intentar conciliar mayores apoyos con todos los partidos, salvo con las formaciones que se han "autoexcluido" (PP y Cs).

"Confiamos en que el resto de formaciones, salvo las autoexcluidas, puedan establecer un diálogo y una suerte de negociación que permita que apoyen cuantas más fuerzas políticas estos PGE para conseguir que la recuperación se perciba por las familias. Somos optimistas", ha añadido.

Eso sí, la ministra ha indicado que aquellas cuestiones que el resto de formaciones "contemplen o no contemplen" se tendrán que negociar con todos los grupos, lo que supone la posibilidad de renunciar a las cosas que "no se consideren básicas". "Todos tenemos que estar dispuestos a renunciar a todas las cuestiones que no consideramos clave", ha defendido, tras mostrar su "afán" por sentarse a negociar con PNV y el resto de formaciones.

Por su parte, Celaá ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se desbloquee la vida política en Cataluña y que los partidos catalanes "apoyen" el acuerdo presupuestario porque será "muy beneficioso" para los catalanes.