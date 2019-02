(AMP) ERC anuncia su enmienda a la totalidad a los PGE ante la falta de "gestos" de Sánchez

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha anunciado este lunes que su partido formalizará este martes en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, por lo que el partido de Oriol Junqueras rechazará que las cuentas inicien su trámite parlamentario.

En rueda de prensa tras la reunión de la dirección del partido, el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà ha argumentado que toman esta decisión porque no han llegado "los gestos de categoría" hacia Cataluña que le habían pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tardà ha argumentado que estos gestos que pedían y que no han llegado eran dos: el fin de la "vía represiva" del Estado hacia los líderes independentistas encausados y también una negociación para celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Como ejemplo de esta vía represiva que ERC critica, Tardà ha citado las detenciones recientes de dos alcaldes de la CUP en la provincia de Girona, y también que el Gobierno no haya dado instrucciones a las Fiscalía para que haya movimientos en la causa sobre el proceso soberanistas.

Tardà ha asegurado que "legalmente" el Gobierno podría incidir sobre la Fiscalía porque ésta depende orgánicamente del poder ejecutivo, y ha añadido que tiene tiempo de hacerlo hasta que lleguen las conclusiones del juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo.

"PRINCIPIO DEMOCRÁTICO"

Sobre el referéndum de autodeterminación, el diputado republicano ha asegurado que el Gobierno debería responder al "principio democrático" de tratar de resolver la situación de Cataluña en las urnas y esto pasa por una consulta de estas características, a su juicio.

ERC ha admitido que las cuentas suponen un avance en cuestiones sociales, pero argumenta que aún así no puede apoyarlas porque "no se puede diferenciar los derechos sociales de los civiles y los políticos", y los segundos no se están respetando en Cataluña, ha asegurado.

Tras meses de debate interno abierto sobre qué hacer con las cuentas, ERC ha confirmado este lunes la enmienda a la totalidad, y ha asegurado que la propuesta que formuló Sánchez de un nuevo Estatut tampoco les satisface, porque "deja al margen" aquellos catalanes que se sienten independentistas.

¿RETIRAR LA ENMIENDA?

Los republicanos podrían retirar la enmienda a la totalidad hasta el propio día del debate, y Tardà no lo ha descartado siempre que se avance en lo que ERC demanda: "Hasta el día 12 el Gobierno tiene en su tejado aceptar aquello que nosotros consideramos que es muy razonable".

ERC defiende que lo que exige no son peticiones de máximos, y asegura que un primer paso para retirar esta enmienda sería que el Gobierno aceptara crear una "mesa de diálogo" para abordar la situación de Cataluña con presencia de partidos estatales y de ámbito catalán.

UNIDAD DE ACCIÓN

Preguntados sobre si la decisión de presentar enmienda de totalidad es consensuada con el PDeCAT, Vilalta ha dicho que no, pero ha recordado que su partido siempre se ha mostrado partidario de la "unidad" de acción entre fuerzas independentistas tanto en el Parlament como en el Congreso.

Tardà ha argumentado que él no debe hablar en nombre del PDeCAT y que solo puede hacerlo en nombre de su partido: "Yo solo hablo en nombre de ERC, que bastante trabajo tenemos en nuestra casa", y ha defendido que ERC siempre ha dicho lo mismo en público que en privado.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha avisado a ERC de que presentar una enmienda a la totalidad le situará en el Congreso al lado de Cs y PP, y el diputado de ERC Gabriel Rufián ha criticado que Iceta, como Cs y el PP, se "quede mirando el techo" del Parlament cuando en la Cámara se defiende a los presos soberanistas.