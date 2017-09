ÁLVAREZ (UGT) RECUERDA QUE “EL DRAMA” DE LA LLEGADA DE REFUGIADOS A EUROPA CONTINÚA

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló este sábado que “el drama” de la llegada de refugiados a Europa, y particularmente a España, “continúa, que no nos engañen”.

En una nueva entrada en su blog ‘Valor sindical’, Álvarez dedica el artículo de esta semana a la crisis con los refugiados para recordar que “el drama continúa”. Pese a que haya descendido la cifra de quienes llegan a Grecia un 97% en lo que va de año, “el problema sigue existiendo”.

El responsable de UGT lamenta que “para los medios de comunicación, y quizás para una parte de la población, el problema de los refugiados ya no es noticia ni actualidad. Incluso para el Gobierno, responsable de incumplir sistemáticamente los cupos de refugiados que venían desde Grecia”, con lo que “da la sensación de que no existe ningún problema”.

Sin embargo, según los datos que aporta Álvarez, en lo que va de 2017 ha habido más de 14.000 peticiones de asilo político directamente en España.

“¿Cómo podemos permitirnos el lujo de decir que no hace falta acoger a más refugiados? ¿Cómo podemos permitir que nos trasladen la imagen de que el problema ya no existe?”, se pregunta.

Por ello, afirma “que no nos engañen” porque continúan llegando refugiados, y para Álvarez, darles acogida sería “una victoria del ser humano sobre un drama épico actual que se repite diariamente, ante el que algunos prefieren mirar hacia otro lado o blindar sus fronteras con muros y alambres de espino”.

