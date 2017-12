ÁLVAREZ (UGT) TACHA 2017 DE “EJERCICIO PERDIDO PARA EL AVANCE SOCIAL”

Google Plus

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera que 2017 ha sido “un ejercicio perdido para el avance social" de España, año "en el que ha quedado de manifiesto que el modelo de salida de la crisis que está siguiendo el Gobierno es una continuación de las medidas aplicadas durante la misma”.



En una nueva entrada en su blog para hacer balance del año que termina, Álvarez sostiene que estas medidas “en esencia, han consistido en favorecer una ingente transferencia de rentas del trabajo a rentas del capital por la doble vía de devaluar los salarios y los derechos laborales y debilitar las redes de protección de los servicios públicos”.

Como consecuencia, el líder de UGT advierte sobre la existencia de “un mercado laboral altamente precarizado que está provocando una injusta distribución de la riqueza en nuestra sociedad, un incremento de las desigualdades (sobre las que han alertado ya distintos organismos internacionales) y que compromete la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social”.

A este respecto, lamenta que mientras que la Comisión Europea considera que la situación de España es “crítica” en materia de desigualdad económica, el Gobierno de Mariano Rajoy se escude en los datos cuantitativos de crecimiento del empleo, ignorando todas las variables que revelan la escasa calidad del mismo”.

“Crecen los beneficios empresariales, aumenta el reparto de dividendos a los accionistas, y se incrementan los sueldos de los altos directivos, pero los trabajadores han sufrido una intensa devaluación salarial desde 2010 que todavía no han empezado a recuperar”, prosigue.

Además, recuerda que a pesar de que el empleo crece a “un ritmo notable” la tasa de paro sigue siendo la segunda más alta de la UE (por detrás de Grecia) y triplica la media de los países de la OCDE.

Asimismo, alerta de que esta precariedad del mercado laboral provoca menos cotizaciones sociales de los trabajadores al sistema público de Seguridad Social comprometiendo la financiación de sus prestaciones.

Por ello, afirma que “continuar por el camino de reducir las pensiones a cuantías de miseria, como está haciendo el Gobierno, ni es solución ni es aceptable”.

En este sentido, critica “los ínfimos avances de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo”, que “convierten 2017 en un año perdido también para el sistema de Seguridad Social”.

En referencia a “la voluntad de diálogo político y social” proclamada por el Gobierno, señala que “sólo hasta finales de este año, con la negociación del Salario Mínimo Interprofesional, se ha producido un avance significativo, en el marco del diálogo social”.

Por otro lado, en el ámbito del diálogo social entre organizaciones empresariales y sindicales, lamenta que “la falta de compromiso de CEOE y Cepyme ni tan siquiera permitió dar cumplimiento al compromiso adquirido en el III Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AENC) de establecer una recomendación conjunta de incremento salarial para este 2017”.

Sobre el año que viene, apunta que “aunque la prolongación de las cuentas del Estado, para 2018, no aventura un buen año social, UGT confía en que finalmente, y también ante las presiones no solo sindicales, sino también de distintos organismos nacionales e internacionales, el Gobierno comience a virar su política económica y busque consensos”.

Por último, advierte de que “si el Gobierno insiste en mantener el actual modelo económico injusto, basado en un reparto desigual de la riqueza, la contestación y movilización social serán inevitables”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso