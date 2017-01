ÁLVAREZ (UGT) VE "DIFÍCIL" QUE SE ALCANCE UN ACUERDO SOBRE LA SUBIDA SALARIAL

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reconoció hoy que ve "difícil" que patronal y sindicatos puedan cerrar un acuerdo en materia salarial para fijar la subida para el ejercicio 2017.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Álvarez explicó que se trata de la primera negociación salarial en la que él participa, pero "no tengo sensaciones positivas" para cerrar un acuerdo.

En este sentido, criticó que por el momento tan sólo ha habido tres reuniones entre patronal y sindicatos para tratar este tema, pero que no se ha producido ningún avance en dicha materia. "Estamos mareando los temas. La negociación ni ha empezado. Sólo nos hemos sentado", insistió.

Álvarez alertó de la propuesta de CEOE (que quiere una subida salarial de hasta el 1,5% y otra adicional del 0,5% vinculada a la productividad) porque recomienda una subida de hasta el 1,5%, frente al entre 1,8% y 3% que apuntan los sindicatos. "UGT quiere fijar un suelo", apuntó.

Preguntado sobre cuál es la subida salarial que aplicará el sindicato a sus trabajadores, el responsable de UGT reveló que la negociación todavía no ha comenzado, pero que en cualquier caso UGT aplicaría la subida salarial media, "que yo creo que es lo justo".

El líder sindical también dijo que si patronal y sindicatos se ponen de acuerdo y negocian temas relacionados con la reforma laboral, sería posible la derogación de la misma.

En relación con la posibilidad de que los sindicatos impulsen una huelga general, Álvarez dijo que "nunca se puede descartar" pero que en este momento "no se está preparando".

