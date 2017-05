ÁLVAREZ (UGT) PIDE QUE BRUSELAS PUEDA MULTAR A LOS PAÍSES QUE INCUMPLEN LOS OBJETIVOS DE EMPLEO

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera que la Comisión Europea debería incluir la tasa de desempleo en los procedimientos de desequilibrio económico excesivos que en última instancia pueden llevar a sanciones, igual que ocurre con el déficit.

Así lo explica Álvarez en una nueva entrada en su blog, ‘Valor sindical’, donde pide además que no sólo se observe el dato numérico, sino la calidad del empleo.

“Sigo rebelándome contra la idea de que sólo se exija a los gobiernos cumplir con una tasa determinada de déficit público y que se ignoren otras tan importantes (o más) como son el índice de desigualdad, el de pobreza o el de desempleo”, prosigue el líder de UGT.

En la misma línea, apunta que “si al Gobierno español se le sanciona por incumplir el déficit presupuestario, es razonable que haya otros parámetros con carácter social que formen parte del plan de ajuste. Si no, esta Europa es una Europa que cada día estará más lejos de los ciudadanos”.

Además, se refiere al ‘Pilar Europeo de Derechos Sociales’, la apuesta con la que el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, pretende dar un giro a la política europea.

Para Álvarez, “está lejos de las aspiraciones de la Confederación Europea de Sindicatos y de las de UGT, y confiamos que la Eurocámara mejore la propuesta en las negociaciones e incluya otros elementos muy importantes”-.

“Siguen faltando elementos legislativos concretos que efectivamente mejoren las condiciones de trabajo y atajen la precariedad del empleo, así como una voluntad más clara de marcar salarios mínimos o sobre negociación colectiva, el elemento más duramente atacado durante el mandato del expresidente Barroso”, precisa.

Por ello, concluye que “un pilar social que esté comprometido a la tiranía del Semestre Europeo y que no cuente con dotación presupuestaria suficiente no será más que un montón de promesas huecas que en nada servirán para construir el proyecto común en los términos en los que se concibió”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso