LAS 'APP' PARA VENDER O ALQUILAR PRODUCTOS DE SEGUNDA MANO, LAS MÁS UTILIZADAS POR LOS INTERNAUTAS

Las plataformas para comprar o alquilar algún producto de segunda mano son las más populares entre los internautas españoles, según el Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del segundo trimestre de 2017, que toma el pulso a la utilización de webs y aplicaciones de economía colaborativa.

En concreto, las aplicaciones dedicadas a la venta o alquiler de productos de segunda mano fueron utilizadas por un 30% de los usuarios habituales de Internet, seguidas de los alojamientos en casas de un particular (12%) y los desplazamientos en coche con un conductor particular a otras ciudades (6,5%).

En cambio, las menos populares fueron las plataformas mediante las que se demandan servicios profesionales (3,5%) y los desplazamientos en coche con conductor en el interior de las ciudades (4%).

Por otro lado, los españoles que utilizaron alguna plataforma de economía colaborativa al menos una vez al año aumentaron en cuatro puntos en un año, alcanzando el 30% en 2017.

Un precio más ventajoso fue el principal motivo por el que los usuarios se decantaron por las aplicaciones y webs de economía colaborativa. Dependiendo del tipo de plataforma este motivo se citó entre un 25% y un 70% de los usuarios. Sin embargo, como segundo motivo señalaron que estas plataformas se ajustan mejor a sus necesidades y horarios (osciló entre el 15% y el 27%).

Por último, las plataformas que ofrecen alojamiento en la vivienda de un particular y las de venta e intercambio de productos de segunda mano fueron las que más satisfacción produjeron entre los usuarios de estos servicios (con un 63% de satisfechos).

No obstante, el resto de las plataformas también gozaron de buena percepción por parte de los usuarios: desplazamientos a otras ciudades en el coche de un particular (53%), buscar a alguien para que realice alguna tarea (50%) y desplazamiento en coche con conductor (47%).

