EL GASTO EN ALOJAMIENTO DE LOS EXTRANJEROS QUE VISITARON ESPAÑA SUBIÓ UN 17,5% HASTA AGOSTO

- Tras bajar un 3,1% en 2016. Los turistas internacionales que visitaron España entre enero y agosto de 2017 sin contratar un paquete turístico destinaron un total de 8.816 millones de euros al pago de su alojamiento, lo que supone una subida del 17,5% con respecto a idéntico periodo de 2016.

Según los datos de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) del Instituto Nacional de Estadística (INE), esta importante subida se produce después de que esta partida sufriera una caída del 3,1% durante el pasado año y fuera la única que no subió, algo que podría deberse al incremento del uso de plataformas de alojamiento compartido como Airbnb.

Con ello, el peso del gasto en dormir de quienes visitan el país sin contratar paquete representó el 18,4% del coste del viaje, menos que el 25,4% del transporte, el 19,9% de la manutención o el 22,3% del ocio.

Estas tres partidas también han incrementado sus ingresos. Así, en transporte los turistas se dejaron hasta agosto un total de 12.179 millones, un 20,6% más; 9.532 millones en manutención, un 15,4% más, y 10.660 millones en espectáculos, actividades deportivas, parques de ocio o compras, un 17,4% más.

En la misma línea, el apartado de otros gastos subió, en concreto un 10,6%. Fueron un total de 6.720 millones los que los turistas destinaron a partidas no clasificadas, el 14% del total.

Por su parte, el gasto en paquetes turísticos de los extranjeros que contrataron sus viajes a España en agencias alcanzó los 12.555 millones en el periodo, un 5,2% más.

En su conjunto, el gasto total de los turistas internacionales que visitaron el país hasta agosto, incluidos los que lo hicieron con paquete, fue de 60.461 millones, un 14,2% más, de los que 47.906 millones procedieron de partidas no 'paquetizadas', un 16,8% más.

