ALBELLA DEFIENDE LA ACTUACIÓN DE LA CNMV EN LA OPA SOBRE ABERTIS

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, defendió este lunes la actuación del regulador en el marco del proceso de opas (ofertas públicas de adquisición de acciones) sobre Abertis, y subrayó la importancia de la “fluidez” de las operaciones y la “protección del interés de los inversores”.



Durante su participación en un desayuno informativo organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Albella se pronunciaba así sobre las discrepancias que ha tenido la CNMV con el Gobierno respecto a las autorizaciones estatales que se requerían para que el supervisor aprobara las operaciones.

“El problema no es si hay que obtener autorizaciones o qué autorizaciones, sino en qué medida esas autorizaciones paralizan el proceso de autorización de la oferta por parte de la CNMV o constituyen un problema, un riesgo”, señaló el responsable de la Comisión.

En este sentido, subrayó que la discrepancia no ha sido tanto si hacían falta autorizaciones o no, sino “en qué medida esas autorizaciones obligaban a paralizar nuestro procedimiento de autorización”.

Albella puso en valor los “principios de promoción de la fluidez de tráfico y de protección del interés de los inversores” en el proceso de una opa, para añadir que “la Comisión tiene que favorecer el considerar cuantas menos autorizaciones previas paralizantes, mejor”.



