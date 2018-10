La AIReF avala las "prudentes" previsiones del Gobierno y ve "factible" el impacto de las medidas anunciadas

El organismo considera "factibles" las hipótesis básicas que sustentan el escenario macroeconómico que acompaña al proyecto del Plan Presupuestario 2019, y añade sobre la actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021 que los supuestos externos recogidos por el Gobierno han experimentado una revisión a la baja en la mayoría de los casos.

En este sentido, destaca la revisión del crecimiento mundial en sentido negativo, en línea con las previsiones del Banco Central Europeo y de otros organismos internacionales; así como la rebaja del crecimiento para los mercados de exportaciones españolas y de la zona euro. No obstante, apunta que este menor crecimiento de los mercados de exportación se podría ver compensado por la menor apreciación esperada del euro frente al dólar.

De su lado, señala que las expectativas sobre la evolución del precio del petróleo se encuentran por encima de las previsiones de los organismos internacionales, pero por debajo de los precios de los mercados de futuros. Su crecimiento esperado tendrá un impacto esperado directo en términos de encarecimiento de las importaciones y mayor inflación, según la AIReF.

Finalmente, considera "prudentes" los supuestos relacionados con la curva de tipos de interés a largo plazo, manteniendo un diferencial positivo respecto a las expectativas de mercado inherentes a la curva a plazo o forward.

COMPOSICIÓN DE CRECIMIENTO "VEROSÍMIL"

La Autoridad Fiscal considera "verosímil" la composición del crecimiento, apoyada en la demanda interna y con una contribución neutra del sector exterior. Así, explica que la senda prevista para el 2019 sigue apoyándose en la demanda interna como principal fuente de crecimiento, sustentada principalmente en la evolución positiva de la inversión, particularmente en la rama de construcción.

A su vez, la evolución del consumo privado se encuentra en línea con las previsiones de la AIReF, tras la revisión de los últimos datos trimestrales publicada por el INE a finales de septiembre.

Por su parte, la previsión de consumo público del Gobierno se ha revisado al alza, en línea con la última información disponible y las previsiones procedentes de los modelos de la AIReF, haciéndose eco de algunas de las medidas contenidas en el Plan Presupuestario.

Por último, el Gobierno ha revisado a la baja la aportación del sector exterior, dejando su contribución al crecimiento en neutra. Esta actualización está alineada con las previsiones internas de la AIReF y hace uso, asimismo, de la última información disponible sobre la evolución más contenida de las exportaciones.

VE "FACTIBLE" EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS ANUNCIADAS

En materia presupuestaria, considera que el impacto macroeconómico de las medidas adelantadas por el Gobierno es "factible", y valora el acceso proporcionado por el Gobierno a información relativa al escenario inercial, que le ha permitido realizar un análisis preliminar del impacto macro de las medidas y sus canales de transmisión principales.

La valoración realizada por la AIReF, en base a sus modelos internos, del efecto de las medidas adoptadas está, en principio, en línea con el impacto presentado en el Plan Presupuestario, tanto en términos reales, como nominales.

Además, el análisis realizado por la AIReF no identifica ningún sesgo importante en la previsión para las variables analizadas durante el período 2014-2017.

De hecho, recuerda que, durante los últimos cuatro años, los errores de previsión calculados no presentan sesgos grandes y no justificados de manera sistemática en ninguna de las variables observadas. No obstante, con la excepción de consumo público e importaciones, subraya que las previsiones oficiales han sido menos precisas y más volátiles que las realizadas por el Consenso de los analistas privados en el período 2014-2017.

Por otra parte, sigue a la espera de que se hagan públicas mejoras en las herramientas de previsión del consumo público comprometidas con la AIReF como respuesta a la recomendación publicada en pasado mes de marzo.

En materia de transparencia, la AIReF pide seguir las prácticas reflejadas en el Código de Conducta incluido en el Reglamento 473/2013 y se haga público el escenario macro-presupuestario a políticas constantes y el impacto de las medidas adoptadas.

También aboga por integrar los elementos clave de las previsiones en un marco simplificado de Cuentas Nacionales, de modo que sea posible establecer la relación entre la actividad económica, la demanda y el empleo, por un lado, y los flujos de rentas y necesidades de financiación, por otro.

Por último, ve necesario ampliar la información sobre las metodologías, los supuestos y los parámetros pertinentes que sostengan las previsiones.