LA AIREF CREE QUE “VA A ESTAR MUY AJUSTADO” CUMPLIR EL DÉFICIT DEL 2,2% ESTE AÑO

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, afirmó este miércoles que “va a estar muy ajustado” el cumplimiento del objetivo de déficit público del 2,2% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas en 2018.



Así lo expuso tras un primer análisis del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 que ha presentado el Gobierno y de las cuentas de las comunidades autónomas, según indicó en una rueda de prensa conjunta con el director de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Marcos Bonturi.

“El cumplimiento del 2,2% va a estar muy ajustado; pasar del 3,1% al 2,2% es casi un punto de reducción del déficit”, dijo el presidente de la Airef, quien agregó que es un ajuste “muy exigente”.

En este sentido, reiteró que el cumplimiento del objetivo de déficit “va estar muy ajustado, a falta de entrar en los detalles que irán en el informe correspondiente” que ha de elaborar la Autoridad Fiscal. En concreto, dijo que es “muy, muy exigente” el objetivo del 0,7% que se ha fijado para el Estado, y que en el caso del 1,1% de la Seguridad Social el cumplimiento es “difícil”.

Por otra parte, consideró que los PGE que ha planteado el Gobierno para 2018 es “neutral cíclicamente” y apuntó que en la parte de ingresos “las proyecciones son cada vez más realistas y más plausibles en su cumplimiento”. Están, agregó, “bastante en línea con lo que nosotros podemos anticipar”.

Respecto a si para cumplir el déficit sería mejor que no se aprobaran los nuevos PGE, quiso dejar claro que “la prioridad es que tiene que haber un presupuesto”, aunque no sería “el fin del mundo” que no saliera adelante.



