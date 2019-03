(A.)Hacienda estudia un sistema de puntos para que empresas "cumplidoras" no paguen el IVA en compras europeas

El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha avanzado este jueves que el organismo estudia implantar un sistema de puntos para calificar a empresas "cumplidoras" y evitar que tengan que hacer frente al IVA en compras intracomuntarias, de forma que se tengan en cuenta distintos criterios, como estar adherido al código de buenas prácticas, la presentación de información transparente o estar sujeto al Sistema Inmediato de Información del IVA sin incidencias.

Así lo ha señalado durante su intervención en el Congreso de Compliance Tributario, organizado por Thomson Reuters, en el que ha explicado que la Administración Tributaria estudia un modelo que podría pasar por un sistema de puntos para certificar a contribuyentes y que puedan seguir comprando en otros países sin tener que pagar el IVA en esas compras.

Este sistema solo añadiría puntos y no restaría, según ha indicado Gascón, quien ha planteado como posibles requisitos que podría valorar la AEAT para otorgar la certificación a un sujeto pasivo determinado que se tratase de un contribuyente con un "mínimo de solvencia", al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y una "adecuada" gestión del sistema fiscal.

En este sentido, ha indicado que para obtener la certificación que exima del pago del IVA europeo podría tenerse en cuenta la adhesión al código de buenas prácticas tributarias, la presentación de información de transparencia o estar sujeto al SII del IVA sin incidencias.

Según Gascón, estos requisitos encajan con los modelos de compliance, referidos a la "autorregulación" y el cumplimiento voluntario tributario, que es el "principal objetivo" de la Administración Tributaria en aras de evitar la litigiosidad. Para ello, Gascón ha subrayado la importancia de clarificar criterios y que éstos sean públicos, si bien ha rehusado acometer cambios normativos por ahora, especialmente ante la "incertidumbre" actual y la disolución de las Cortes, ya que ve más conveniente aunar criterios para proceder posteriormente a cambios normativos.

No obstante, se ha referido a los avances en la colaboración entre empresas y Administración, como la elaboración del código de buenas prácticas en el Foro de Grandes Empresas, que han suscrito ya 142 empresas y que podría adaptarse también para pymes y autónomos; y los trabajos realizados en el foro de asesores y profesionales tributarios.

También se ha mostrado favorable a que se puedan alcanzar actas de acuerdo más allá de la vía administrativa, de forma que se lograsen acuerdos en la vía económico-administrativa y en la contencioso-administrativa, así como impulsar los asistentes virtuales, la "conciencia cívico-tributaria" y los modelos cooperativos.

EL TEAC: "HACE FALTA UN CAMBIO NORMATIVO RADICAL"

Por su parte, el presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco, ha afirmado que hace falta un "cambio normativo radical" y ha coincidido con Gascón en la necesidad de que se puedan publicar los criterios administrativos con el fin de reducir al máximo la litigiosidad.

Marco ha reconocido que los tribunales no tienen la relevancia que "deberían tener" porque "seguramente no prestan un servicio estrictamente correcto" dada la "escasez" de medios, lo que lleva a que no se resuelven los conflictos en plazo.

Así, ha insistido en la importancia de la unificación de criterios para reducir la controversia y aumentar la claridad en inversiones, si bien ha subrayado que los tribunales necesitan "apoyo político y social".

Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Isaac Merino ve también "muy importante" la divulgación de criterios administrativos y de que éstos sean públicos, así como por "desdramatizar" las posibles discrepancias, ya que el sistema tributario es "muy complicado", y en su lugar identificar las contingencias y resolverlas "lo antes posible". Merino ha incidido en la relevancia de las actuaciones concretas del contribuyentes que se deriven del plan de 'compliance' que puedan elaborar para cumplir con la normativa tributaria.