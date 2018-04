LAS CAJAS DE AHORROS NO ESTABAN DIRIGIDAS POR LAS PERSONAS ADECUADAS, SEGÚN UN EXDIRECTOR DEL FROB

Mariano Herrera, ex director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y ex director general de Supervisión del Banco de España, afirmó este jueves que las cajas de ahorro no estaban dirigidas por las personas adecuadas en el periodo previo a la crisis.



Durante su comparecencia en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera, Herrera denunció la “falta de control en los nombramientos de las personas que formaban parte de los órganos de gobierno”. “Los criterios de nombramiento no eran los más adecuados”, señaló, para añadir que en la actualidad “esto se ha mejorado en general y hay unos controles de la idoneidad de las personas que están en los órganos de Gobierno”.

Además, señaló que las cajas contaban con la dificultad de no ser sociedades de capital, por lo que no podían acudir a los mercados como los bancos. “Esto es un problema cuando las cajas empezaron a crecer y expandirse de su territorios habituales, ya que un banco puede acudir al mercado para conseguir capital, pero las cajas no, sino a la capitalización mediante la retención de resultados”, dijo.

ORIGEN DE LA BURBUJA

Por otra parte, Herrera indicó que el problema fundamental del sistema financiero español estuvo en la creación de la burbuja inmobiliaria entre 1998 y 2008, y que ésta no se evitó porque hubo un diagnóstico erróneo sobre sus consecuencias.

En este sentido, el exdirector del Frob explicó que “había un incremento de los precios de la vivienda y del crédito y eso se veía” y que el Banco de España señaló que “había que controlar la burbuja”, pero “no se previó que terminaría con los efectos tan devastadores que hubo”.

“Se pensó que habría un aterrizaje suave, que iba a parar y desinflarse pero de forma progresiva, y no el estallido que se produjo”, señaló, para añadir que “fue un fallo de diagnóstico generalizado”. “Al no haber la conciencia de que la burbuja podía estallar de esta manera, influyó en que no se hiciera una presión mayor para solucionar el problema de falta de herramientas”.

Herrera aseguró que en la actualidad existen “instrumentos macroprudenciales como el colcón anticíclico y el colchón para riesgo sistémico” que podrían prevenir que se repita lo sucedido.

LABOR DEL FROB

En cuanto a la labor del Frob, Herrera destacó que cuando se creó en 2009 se hizo para intervenir las entidades con problemas y capitalizar las entidades que no llegaran a los mínimos de capital y que no pudieran conseguirlos en el mercado. “La finalidad era en la medida de lo posible que estuvieran el menor tiempo posible en el Frob y que volvieran al mercado, concluyendo el proceso de venta”, añadió.

Por otra parte, preguntado sobre por qué no se abrieron expedientes a las entidades que posteriormente se comprobó que tenían problemas, Herrera aseguró que “sí que se abrieron” pero que los procedimientos administrativos se interrumpen en los casos de entidades y directivos inmersos en procesos penales. Así, indicó que los expedientes de la CCM y Caja Sur terminaron con multas, mientras que los de Banco de Valencia o la CAM se interrumpieron por la existencia de procesos penales.

MECANISMO ÚNICO DE SUPERVISIÓN

Además, Herrera se refirió al Mecanismo Único de Supervisión (MUS) implementado en 2014 por el Banco Central Europeo (BCE) como el “cambio más importante y radical” en sus 30 años de carrera profesional.

Así, explicó que actualmente el MUS se ocupa del 90% de la supervisión del sistema financiero español, pero que es importante que el Banco de España siga teniendo un papel en la supervisión mediante la participación de sus inspectores en el MUS.

RETRIBUCIONES

Por último, Herrera indicó que es importante no repetir los errores del pasado y habló de la necesidad de controlar las retribuciones de las entidades financieras. En este sentido, destacó que desde 2011 éstas están más controladas al desarrollarse una normativa internacional y también en España que obliga a que los bonus estén orientados y vinculados a la asunción de riesgos y que estos no sean grandes.

En este sentido, explicó que en la actualidad existe una visión plurianual del riesgo de las operaciones, estableciendo que parte del bonus se pague de forma aplazada y que existan cláusulas de devolución si las operaciones tienen consecuencias negativas.



