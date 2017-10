LAS PYMES PODRÍAN AHORRAR 4.600 EUROS ANUALES CON MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Google Plus

Un eestudio realizado por endesa concluye que las pymes españolas podrían ahorrar 4.660 euros al año en su factura energética aplicando medidas de eficiencia.

Se trata del segundo 'Informe de Comportamiento Energético de las Empresas Españolas 2017', del que se desprende que el 82% de las pymes no han puesto en macha medidas de eficiencia energética.

Esa falta de concienciación de las empresas españolas se debe, según el estudio, a un desconocimiento real de sus datos energéticos y de las posibilidades de mejora que tienen y, por otro lado, al temor que les produce la idea de enfrentarse a una fuerte inversión.

Según el estudio de Endesa, las principales medidas para mejorar el comportamiento energético pasan por el ajuste y optimización de la potencia contratada, el control y la reducción de los consumos fantasmas/ stand-by, el control de la energía reactiva con la instalación de baterías condensadoras y la instalación de iluminación eficiente con tecnología LED.

Todas estas medidas supondrían un ahorro directo en su factura, algunas con carácter inmediato como el ajuste de potencia. En dos años y medio, más de la mitad de las pymes pueden amortizar totalmente todas sus inversiones de eficiencia y si implementaran todas las medidas propuestas (optimización de potencia, eliminación de consumos fantasma, compensación de energía reactiva y cambio de sistema de iluminación convencional por LED).

Por otro lado, el potencial de ahorro de las empresas analizadas en función de su consumo energético se clasificaría en tres categorías diferenciadas: en primer lugar, el 29% tendrían un potencial de ahorro inferior al 10% de su consumo energético, el 21% un potencial de ahorro entre el 10% y el 20%, y en tercer lugar el 35% conllevarían un potencial de ahorro superior al 20% de su consumo energético.

La optimización de potencia contratada es una primera medida correctiva que no requiere inversión para las empresas, y así, en el informe de Endesa se puede comprobar el porcentaje de empresas que presentan ahorros en cada tramo: un 20% de empresas presenta un potencial de ahorro superior a 2.000 euros por año, un 40% tienen ahorros potenciales entre 500 y 2000 euros al año y por último un 40% conlleva un potencial de ahorro inferior a 500 euros anuales.

En cuanto a compensar la energía reactiva, el estudio de Endesa desvela que el 76% de las empresas no disponen de equipos que controlen su energía reactiva. En este caso, el estudio revela que, gracias a las medidas de ahorro, el 69% de las inversiones recuperan su inversión en menos de 4 años.

Por su parte, en cuanto a la instalación de iluminación eficiente, la inversión en tecnología se amortiza en menos de cuatro años en el 52% de los casos. Cabe destacar a este respecto que el cambio a tecnología LED presente en todo el sistema de iluminación supone un importante ahorro para las empresas, variando la amortización según la inversión y los objetivos de la misma.

El sector Terciario es el que más potencial de ahorro puede registrar si implementa medidas de eficiencia, ya que en un 56% de las empresas del sector terciario analizadas en el estudio se presenta un potencial de ahorro superior al 20% de su consumo.

Por otro lado, el sector Industrial posee un 7% más de empresas con un potencial de ahorro superior al 20% con respecto al Informe anterior, fijándose este dato en un 42% exactamente; mientras que la Hostelería y el sector Agrario son los sectores que más porcentaje poseen en cuanto a medidas de medidas de mejora de eficiencia energética, con un 21% en ambos casos.

