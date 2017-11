LAS AGENCIAS DE VIAJES PIDEN SUSPENDER LA APLICACIÓN DEL RECARGO APLICADO POR LAS AEROLÍNEAS DE IAG

Google Plus

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha pedido a IAG, el holding aéreo de Iberia, Vueling y British Airways, suspender la aplicación del cargo por distribución tecnológica (DTC) ante la “improvisación” con la que se ha puesto en marcha.

Entre los motivos que expone CEAV para realizar esta solicitud se encuentra que la aplicación del DTC ya se ha suspendido, de forma temporal en bastantes casos, para determinados segmentos de mercado como pueden ser corporate, touroperación o grupos, y a última hora, también, para residentes en las islas, Ceuta o Melilla.

Precisamente, para este último segmento IAG no ha recibido la autorización de Aviación Civil para incluirlo en la tarifa y, por lo tanto, no es bonificable.

Además, desde la Confederación Española de Agencias de Viajes “se quiere recalcar la improvisación con la que se ha llevado a cabo todo el proceso, hasta el punto que el Grupo IAG no ha proporcionado al canal de distribución la información de muchos aspectos importantes como los portales profesionales o el propio descuento a residentes hasta el pasado día 31 por la tarde, tan sólo unas horas antes de su entrada en vigor”, explicó Mercedes Tejero, gerente de CEAV.

