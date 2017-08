EL PRAT. LAS AGENCIAS DE VIAJES ESTIMAN QUE EL IMPACTO DE LAS HUELGAS SE NOTE A MITAD DE SEPTIEMBRE

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Rafael Gallego, estimó que el efecto de las huelgas en el aeropuerto de Barcelona-El Prat se comenzará a notar a partir de mediados de septiembre, ya que la mayoría de turistas ya tienen comprados sus billetes hasta esa fecha.

Gallego aseguró que de momento “es pronto” para notar la influencia, pero matizó que “lo que está claro es que estamos en plena temporada alta y que los turistas que han venido y que se vuelven o los ciudadanos que tienen sus billetes cogidos desde hace tiempo, pues no van a cancelarlos”.

En este sentido, añadió que “no cabe duda que hay que ver el mes que viene y hacer un seguimiento de la llegada de turistas para ver si esto ha influido, pero a corto plazo no influye, porque el que tiene los billetes, los tiene contratados desde hace tiempo y no puede cancelarlos”.

El responsable de la CEAV apuntó que de cara a la segunda quincena de septiembre es cuando se notará el efecto de estas movilizaciones, porque “es ahora cuando se están haciendo las reservas para esas fechas”.

Gallego comentó que “no cabe duda” de que este tipo de situaciones si se mantienen en el tiempo “va a influir”, porque “para nadie es grato perder dos horas de media en pasar un control de seguridad”.

SEGUIMOS APROVECHANDO LA COYUNTURA

El presidente de la confederación indicó que, respetando el derecho a huelga que tienen todos los trabajadores en España, “entiendo que este tipo de anuncios pueden provocar en un momento determinado que alguien se piense venir a España”.

Gallego matizó que “lo que sí es cierto es que como estamos en la situación que estamos viviendo actualmente con la coyuntura de otros destinos, no va a afectar en la misma medida que si esto hubiese sucedido con toda nuestra competencia abierta”.

En este sentido puntualizó que al cierre de los destinos de sol y playa, como Turquía o Egipto, se une que gran parte del turismo urbano se ha beneficiado de las situaciones vividas con los atentados de París, Londres o Berlín.

“Esto ha hecho que parte de los que querían disfrutar del turismo urbano hayan elegido nuestro país”, subrayó. Por tanto, “afectará en menor medida que si estuviesen el resto de destinos en las mismas condiciones”.

