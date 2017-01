LA AGENCIA TRIBUTARIA REFORZARÁ LAS VISITAS A ESTABLECIMIENTOS CON VENTA AL PÚBLICO PARA LUCHAR CONTRA EL FRAUDE EN EL IVA

Google Plus

- Impulsará también el control a grande patrimonios. La Agencia Tributaria presentó este jueves el Plan de Control Tributario y Aduanero 2017, que recoge las líneas de actuación de la institución para prevenir y luchar contra el fraude fiscal durante el presente ejercicio.

En un encuentro con la prensa, el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, destacó que este año se van a reforzar las visitas a establecimientos con venta al público para luchar contra el fraude en el IVA, y se impulsará el “seguimiento, control y análisis” de los grandes patrimonios.

En el caso del IVA, el responsable de la Agencia Tributaria explicó que la problemática “con IVA o sin IVA” en algunas actividades económicas “sigue siendo una actividad extendida y, en ocasiones, lacerante”.

Así, el Plan de Control recoge la “potenciación” de la presencia del organismo en aquellas actividades económicas, caracterizadas por desarrollarse con consumidores finales, “en las que se aprecie riesgo de incumplimiento de las obligaciones tributarias en el IVA al no proceder a la repercusión del impuesto”.

Desde la Agencia no quisieron detallar sectores de actividad concretos, porque el “abanico de entregas de bienes o actividades profesionales es enorme” y hay “muchas operaciones, muy dispersas y muy pequeñas”. En todo caso, se apuntó, por ejemplo, el caso de establecimientos que no acepten el pago con tarjeta.

GRANDES PATRIMONIOS

En lo que se refiere a los grandes patrimonios, la Agencia ha desarrollado nuevas herramientas informáticas ‘ad hoc’ para reforzar las inspecciones, con las que se facilitan, por ejemplo, el análisis de planificaciones agresivas o el uso de sociedades interpuestas.

Así, la institución analizará alternaciones patrimoniales y trasvases de rentas efectuadas a partir de técnicas agresivas de planificación, el uso de sociedades interpuestas para encauzar retribuciones personales, las manifestaciones de capacidad económica inconsistentes con las bases imponibles declaradas en el IRPF y la disponibilidad de activos en el exterior.

En este sentido, fuentes de la Agencia Tributaria quisieron dejar claro que “no todos los grandes patrimonios son defraudadores, unos los será y otros no”, pero que es una “exigencia social que la Agencia haga las comprobaciones que tenga que hacer”.

Para ello, agregaron, se tendrá en cuenta la información de la Declaración Tributaria Especial (DTE) de 2012, conocida como ‘amnistía fiscal’, y el ‘Modelo 720’ de bienes y derechos declarados en el exterior.

Por otra parte, el Plan recoge también la comprobación de obligados tributarios que materialmente residan en España, pero cuya residencia declarada se encuentre en un territorio de baja tributación.

OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Otras líneas de actuación destacadas en el marco del Plan de Control Tributario serán la elusión fiscal de multinacionales, economía digital y la prevención y control del fraude en la fase recaudatoria.

Así, por ejemplo, en el caso de las multinacionales, se prestará especial atención al control de entidades que operan a nivel internacional en el ámbito de la economía digital, en relación con la posible existencia de acciones tendentes a excluir a España del pago de los impuestos directos debido.

En otro orden de cosas, se intensificarán las actuaciones de control en materia concursal para impedir conductas defraudatorias tendentes a eludir el pago de las deudas tributarias.

También se reforzarán las actuaciones para el cobro de deudas vinculadas al delito con la Hacienda Pública y contrabando, y se realizará un control permanente para seguir reduciendo la deuda pendiente.

