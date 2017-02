FEITO (IEE) AFIRMA QUE LA SUBIDA DEL SMI SERÁ DAÑINA PARA LOS TRABAJADORES MÁS VULNERABLES

Google Plus

El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito, señaló este miércoles que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social “será dañina para parte de los trabajadores más vulnerables, como los de menor renta y los más propensos a perder el empleo y a permanecer en el paro”.

Feito indicó, en rueda de prensa, que esta subida del SMI “aumentará el peso de la contratación temporal, reducirá la duración de la jornada media de trabajo y ralentizará el crecimiento del empleo a tiempo completo, además de incrementar el paro estructural de los jóvenes y de los trabajadores de baja cualificación, e incentivará la economía sumergida”.

El responsable del IEE afirmó que, en cualquier caso, los datos anteriores “no implican que se pueda afirmar que el nivel actual del SMI en España sea la causa principal del elevado paro estructural que padecemos, ni que la reciente subida vaya a coartar de forma significativa la creación de empleo”.

En este sentido, Feito apuntó que los salarios mínimos establecidos por muchos convenios colectivos “han creado más paro estructural que el SMI”. Además, “mucho más nocivo” para el empleo y la reducción del paro que la reciente subida del SMI “sería que dicha subida impulsara alzas proporcionales de esos mínimos de convenio y que dichas alzas se transmitieran al conjunto de la escala salarial”.

El presidente del IEE recalcó que el deseo de que los salarios mejoren todo lo posible, especialmente los más bajos, “lo comparten tanto los partidarios como los detractores de dicha subida”.

“La diferencia entre unos y otros no reside en el ámbito de los deseos, sino en el de los métodos para hacer el deseo realidad, sin que la subida de los salarios de unos implique la pérdida de empleo o la permanencia en el paro de otros”, aseveró.

Por tanto, añadió Feito, “se trata de dilucidar si la subida del salario mínimo decretado por el Gobierno para 2017 será positiva o negativa para los trabajadores de menor renta salarial y especialmente para los más vulnerables, los más propensos a perder su puesto de trabajo o a permanecer en el paro".

Por otro lado, indicó que la economía española se encuentra en ciclo expansivo “con una alta creación de empleo” y auguró que seguirá creciendo los próximos años. Sin embargo, comentó que “el empleo a tiempo completo subirá menos que si no se hubiese ampliado el SMI”.

Respecto a aquellos que proponen subir el salario mínimo, se preguntó “por qué piden subirlo a 900 euros y no a 1.500 euros”. Ante esta pregunta, señaló que “los que proponen la subida consideran que hay efectos negativos”.

"Los sindicatos deberían alegrarse por la creación de empleo, sea del tipo que sea, porque se quejaban hace años por la destrucción de empleo y ahora se quejan porque se crea empleo de baja calidad", concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso