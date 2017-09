UGT AFIRMA QUE EL ‘RESCATE’ BANCARIO HA COSTADO 82.000 EMPLEOS

UGT estima que el ‘rescate’ bancario español ha supuesto la pérdida de 82.000 puestos de trabajo, el cierre de más de 16.000 oficinas y 40.078 millones de euros que el Estado “no va a recuperar”.

Así indico este viernes el Sector Financiero, Seguros y Oficinas de Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, que explicó que “tras la cifras hay familias que ha sufrido las consecuencias de los ‘errores de previsión’ de los reguladores, eufemismo con que se ha despachado” el exsubgobernador del Banco de España José Viñals “para no decir que fueron consentidores de las decisiones indebidas e irresponsables de los altos directivos” de los bancos.

Además, el sindicato denuncio que “son más de 40.000 las mentiras del Gobierno, pues no olvidamos la aseveración” de los miembros del Ejecutivo de que “el rescate no costará ni un euro a los españoles”.

FeSMC-UGT apuntó el “fiasco económico es histórico, pues a fecha de hoy no se ha recuperado el 92,9% de lo desembolsado directamente por el erario público”.

“También nos preocupa el coste no cuantitativo de la restructuración bancaria que tan mal se está realizando en España, particularmente por la altísima concentración bancaria que se ha producido, de la que se deviene un oligopolio financiero de hecho, con graves repercusiones para los clientes y para el empleo en el sector”, sentenció UGT.

