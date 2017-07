LA CEOE AFIRMA QUE “NO PASARÍA NADA” SI NO SE ALCANZA EL PACTO SALARIAL PARA 2017

- Considera que en futuras negociaciones podría no haber referencia salarial como signo de modernización. El director de Relaciones Laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Jordi García, afirmó hoy que “tampoco pasaría nada” en caso de no alcanzar "una cifra concreta" en el pacto salarial de 2017.

García hizo estas declaraciones en un acto informativo de la CEOE en colaboración con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en el que afirmó también que los interlocutores sociales están “parados” y que hay sensación de “poco movimiento” en lo referente al acuerdo salarial.

Sin embargo, García subrayó que desde hace meses ha sido continuo el intercambio de información con los sindicatos y que la patronal ha ido en “buena dirección” y realizado tres propuestas diferentes.

Así, García señaló que la negociación colectiva “funciona perfectamente” y que en caso de no alcanzar un acuerdo para este año “lo importante es que cuando creamos oportuno nos sentemos a hablar de los acuerdos para 2018 y 2019 e introducir los cambios que queremos”.

En esta línea, el director de Relaciones Laborales de la patronal indicó que “hay que modernizar la negociación colectiva” y que “a lo mejor que la próxima negociación no tenga una referencia salarial formaría parte de esa modernización”.

En todo caso, García añadió que “siempre caben sorpresas de última hora”, en referencia a un posible acuerdo final.

