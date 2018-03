BBVA AFIRMA QUE “DIFÍCILMENTE” VA A COMPRAR BANCOS FÍSICOS

El presidente de BBVA, Francisco González, defendió este viernes la estrategia digital de la entidad financiera y señaló que “difícilmente vamos a comprar franquicias físicas”, algo que demostró el grupo recientemente en España al no acudir a la puja por Banco Popular.



En la Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad, expuso que la revolución digital generará una competencia “muy dura” y que, en ese proceso, “desaparecerán la inmensa mayoría de los bancos actuales”.

González se refirió a la actual coyuntura como la cuarta revolución industrial, en la que la tecnología permite hacer un “replanteamiento total” de la oferta y la demanda.

La “fuerte regulación” del sector financiero, comentó, está “frenando” a las grandes plataformas tecnológicas para lanzarse a la actividad bancaria, aunque están entrando “con fuerza” en sectores clave.

En este sentido, hizo referencia a que en China, Alibaba o Tencent “ya dominan los pagos” y algunos otros segmentos tradicionales de banca, a través de los ecosistemas de sus plataformas.

“Estamos viendo una fuerte tendencia a la convergencia de sectores y las fronteras entre las industrias se están borrando”, dijo el presidente de BBVA, quien agregó que el banco ve esta situación no como una amenaza y sí como una “gran oportunidad”.

Según González, “mirando al futuro, en la industria financiera global no habrá lugar para 20.000 bancos que existen actualmente, más los centenares de nuevos entrantes que cada año se suman a la competencia”.

Este proceso, indicó, tenderá a la construcción de unas “pocas grandes plataformas”. “Sólo unos pocos competidores representarán un papel central como dueños y gestores de las plataformas, tal y como hacen hoy Amazon, Google o Alibaba”, añadió.

Por ello, el presidente de BBVA dijo que la referencia de la entidad no son los otros bancos, sino algunas ‘fintechs’ y los grandes de la Red. En todo caso, subrayó que cree que “algunos de los bancos actuales pueden estar en la primera línea de la industria financiera que viene”.

Por otra parte, recordó que a cierre de 2017 el grupo tenía 22,6 millones de clientes digitales, un 25% más que un año antes, y 17,7 millones eran clientes móviles, un 44% más.

En concreto, en seis países (España, Estados Unidos, Turquía, Argentina, Chile y Venezuela) más del 50% de los clientes de BBVA ya son digitales. La previsión de BBVA es que en el conjunto del grupo se alcance esa proporción este 2018 y que en 2019 la mitad de sus clientes ya sean móviles.



