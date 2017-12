VIVIENDA. MÁS DE 20.500 AFECTADOS DE CLÁUSULAS SUELO SOLICITARON ACOGERSE EN OCTUBRE AL MECANISMO EXTRAJUDICIAL

Google Plus

Un total de 1.073.337 afectados por cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios habían solicitado hasta el 31 de octubre acogerse al mecanismo extrajudicial impulsado por el Gobierno, lo que supone 20.548 más que a finales del mes de septiembre (1.052.789).



Así lo recogen los últimos datos de la comisión de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas en el ámbito de aplicación del real decreto para la protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo.

Según los datos remitidos por los bancos, éstas habían recibido 1.073.337 solicitudes, de las que 32.259 están pendientes de analizar. De las ya evaluadas, 469.233 fueron estimadas, por un importe de 2.041,9 millones de euros; otras 352.168 fueron inadmitidas y 210.433 fueron desestimadas. Además, 9.244 resultaron desistidas por el cliente.

Las entidades financieras han estimado el 43,7% del total de las reclamaciones, porcentaje que supone más del doble que las desestimadas (19,6%). Entre las inadmitidas (32,8% del total), destaca el alto porcentaje (más de la mitad) de personas que o no eran clientes o no tenían cláusula suelo.

Desde el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad subrayaron que “el procedimiento se está llevando a cabo con resultados satisfactorios, dada la complejidad de la materia y que está cumpliendo el objetivo de reducir la litigiosidad”.

Además, recordó que el Tribunal Supremo “no sentenció que todas las clausulas suelo eran nulas, sino sólo aquellas que no fueran transparentes”.

Economía añadió que “con este procedimiento extrajudicial, las entidades financieras han compensado con más de 2.000 millones de euros a los clientes, cantidad que se ha conseguido de forma sencilla, rápida y gratuita”.



