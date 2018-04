AEB: La venta del Popular evitó recursos públicos y mantuvo la estabilidad financiera

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha dicho hoy que la decisión adoptada en Europa para el Banco Popular, que fue intervenido y posteriormente vendido al Banco Santander, ayudó a mantener la estabilidad financiera, y evitó dotar recursos públicos.

Roldán ha hecho esta consideración durante la presentación de los resultados de la banca española correspondientes a 2017, y en relación a un pregunta sobre si consideraba que la banca española "está maltratada" en Europa, ya que otras entidades con problemas recibieron ayudas, mientras que Popular fue intervenido y posteriormente, vendido.

En este sentido, Roldán ha dicho sentirse "mucho más satisfecho" con la solución dada al Banco Popular que a otros bancos europeos en problemas, ya que con ello, se evitó la dotación de más recursos públicos y se mantuvo la estabilidad financiera.

No obstante, ha indicado que en Europa hay que ser consistentes en las decisiones, ya que si se hace de forma diferente en cada país, eso puede afectar a las condiciones de financiación.

En este sentido, y preguntado por si se deben hacer públicos todos los aspectos incluidos en los informes del Popular elaborados por la Junta Única de Resolución (JUR) y Deloitte, ha dicho que habría que reflexionar al respecto, y "cuanto más transparente, mejor para saber lo que ha ocurrido".

No obstante, ha precisado que hay que ser conscientes de que no hay transparencia plena, ya que hay que tener en cuenta que no se puede sobrepasar la publicación de información privada que afecta a los intervinientes de la operación.

En su intervención, Roldán ha destacado que el sector bancario español ha hecho un gran esfuerzo de consolidación, a diferencia de otros países, que tendrán ahora que llevarlo a cabo con más intensidad que España.

Pese a ello, la compleja e intensa regulación, la transformación digital y los bajos tipos de interés empujan a esa consolidación según ha reconocido Roldán, que también ha recordado que supervisores y reguladores siguen mandando mensajes de que una nueva ronda de fusiones no debe ser descartada por la banca española.

Preguntado por las fusiones transfronterizas, Roldán ha insistido en que en el día que haya concluido la Unión Bancaria, ya no habrá desincentivos para llevarlas a cabo.

En el caso de que se produzcan en el futuro, Roldán ve a la banca española como protagonista, liderando este tipo de operaciones, que no obstante, "no serán de hoy para mañana".

Pero si no se han producido en diez años, "es que no hemos hecho bien la Unión Bancaria", ha dicho Roldán.

Preguntado por el anuncio realizado por el ministro de Economía, Román Escolano, que se mostró hace unos días dispuesto a implantar un banco de pruebas regulatorio o "sandbox" en España, ha dicho que es un paso "importante", aunque hay que reflexionar sobre cómo tiene que ser la regulación y la supervisión global del mundo digital.

Una regulación y supervisión que debe ser igual para la banca y para grandes operadores como Facebook, ha manifestado.