LA CNMV ADVIERTE DE VARIOS ‘CHIRINGUITOS FINANCIEROS’ EN ESPAÑA

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hizo públicas este lunes una serie de advertencias sobre ‘chiringuitos financieros’ que no cuentan con autorización para operar en España.

En un comunicado, el supervisor indicó que se trata de ‘Tradeview TD’, ‘Grupo Securitas’, ‘Integrated Markets LLC’, ‘Caamar Altas Finanzas’ y ‘Caamar Inversiones’ asociadas a Alberto Martín Vera, y finalmente, ‘Trisca Investments’ vinculada a Álvaro Ruiz Ruiz y a la entidad Aioperator.

La CNMV explicó que estas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España.

