LA CES ADVIERTE DE QUE LA SENTENCIA DEL TJUE NO DA LUZ VERDE A TRABAJAR 12 DÍAS SEGUIDOS SIN DESCANSO

Google Plus

La Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que UGT forma parte, ha advertido de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE) sobre la Directiva de tiempo de trabajo no da luz verde a los empleadores para que los trabajadores desempeñen su labor durante 12 días antes de que tengan una jornada de descanso.

Según informó UGT, la secretaria confederal de la CES, Esther Lynch, llamó la atención sobre esta sentencia para subrayar que “los empleadores no deberían pensar que esta decisión les da luz verde para decirles a sus trabajadores que necesitan trabajar durante 12 días antes de que tengan su día de descanso”.

Lynch añadió que “el Tribunal dejó claro que cada período de siete días debe incluir un día de descanso. Específicamente, el dictamen establece que el período de descanso de 35 horas debe proporcionarse dentro de cada período de siete días".

El TJUE también destaca en su fallo la necesidad de que los Estados miembros mantengan los objetivos de salud y seguridad en primer plano a la hora de determinar lo que constituye un período de descanso adecuado.

Esto significa, según la CES, que se deben tener en cuenta factores como la naturaleza del trabajo para determinar qué es un descanso adecuado, y está claro que para algunos trabajadores será necesario un tiempo de trabajo más corto.

Para el movimiento sindical europeo, “un problema destacado por el fallo es que puede significar que los trabajadores nunca tienen el mismo día libre” mientras que la investigación está estableciendo un "impacto positivo" en la salud de los trabajadores cuando comparten su día libre con el resto de su familia.

Por ello, la CES, además de advertir a todos los sindicatos europeos sobre el fallo, les instará a garantizar que los empleadores no malinterpreten esta sentencia en su favor.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso