BBVA ADVIERTE DE QUE LA REFORMA HIPOTECARIA PODRÍA ENCARECER LOS CRÉDITOS

- González (BBVA): "Pensé que podíamos convertir a un banquero en alguien querido y respetado, pero no ha podido ser". BBVA advirtió este miércoles de que la reforma de la Ley Hipotecaria que prepara el Gobierno, que pretende introducir más transparencia, podría encarecer los préstamos hipotecarios en España.

Así lo indicó el presidente de BBVA, Francisco González, en rueda de prensa tras defender que el sistema hipotecario español "ha funcionado muy bien". El primer ejecutivo de la entidad se quejó de que cambiar las reglas de juego a mitad de partido "perjudica a todos y también a los consumidores".

En este punto, avisó de que la nueva norma que prepara el Ejecutivo y que pretende elevar la transparencia en las comercialización de cáusulas suelo u otro tipo de productos, "puede hacer que se encarezcan los créditos".

"Cuantos más requisitos se fijen más caro será el producto y eso no conduce a nada bueno, aunque esperamos que sea una ley buena y que beneficie a todos", apostilló González.

El banquero aprovechó para reconocer que desde el Gobierno "no nos han consultado nada" en relación con este texto "y cuando más pronto nos lo digan y qué quiere el Gobierno mejor para todos".

González cifró el costo medio de un crédito en España en el 1,31%, la mitad de lo que se paga en Francia y el 2,8% de Alemania.

El presidente del banco denunció también que ahora todo el mundo esté "demonizando" el sistema hipotecario español, cuando ha sido "baratísimo para la mayor parte de los clientes" y ha permitido el acceso a una vivienda en propiedad a un 79% de los españoles.

Así, González volvió a su argumento y reiteró que "cuanto más se endurece un sistema, más precauciones hay que tener y más costoso es y es natural pensar que el costo irá cambiando".

REPUTACIÓN

Por otra parte, el presidente del banco hizo una reflexión sobre la reputación de la banca y quiso dejar claro que estamos "preocupados y decepcionados con todo este ruido".

Para González, se habla generalmente "de bancos y banqueros" cuando realmente habría que hablar de "cajas y cajeros" porque el rescate ha sido "a las cajas con 76.000 millones, empezando por Bankia, Banco de Valencia o Catalunya Caixa". "Creo que hemos sido un banco bastante ejemplar", destacó.

Por último, lamentó que la profesión de banquero "es muy complicada" y "cuando llegué a esta profesión pensé que podíamos convertir a un banquero en alguien querido y respetado por la sociedad, pero no ha podido ser".

