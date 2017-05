UGT ADVIERTE A CEOE DE QUE CON CRECIMIENTO ECONÓMICO LA ÚNICA "POSIBILIDAD" ES QUE SUBAN LOS SUELDOS

Google Plus

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, advirtió hoy a las patronales CEOE y Cepyme de que, en la actual fase de crecimiento económico, “solo cabe la posibilidad de que los salarios ganen poder adquisitivo”.



En una nueva entrada en su blog ‘Valor sindical’, Álvarez se refiere a que de 2009 a 2016 los salarios han perdido 5,4 puntos de poder adquisitivo de media, mientras que de 2008 a 2016 las rentas de los asalariados han caído en 33.679 millones de euros (un 6,1%). Por contra, destaca que, durante todos estos años, los excedentes empresariales han aumentado en 7.850 millones de euros (1,7%).

El líder de UGT también apunta que su sindicato tiene la “voluntad inequívoca” de renovar el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva con CEOE y Cepyme, porque los trabajadores “lo necesitan urgentemente, las empresas ya pueden permitírselo y el conjunto de la economía también precisa del impulso adicional que le otorgaría una mayor capacidad de consumo de las familias”.

NO A "CUALQUIER ACUERDO"

Por ello, el responsable de UGT entiende que es “positivo y beneficio para toda la sociedad”, pero asegura que “no va a firmar cualquier acuerdo”, ya que “en fase expansiva, como la actual, solo cabe la posibilidad de que los salarios ganen poder adquisitivo”, y las pensiones y los salarios de los empleados públicos también lo hagan.

En el artículo, Álvarez también pone de manifiesto su “indignación” porque “estamos a punto de terminar el mes de mayo y aún no hemos alcanzado un acuerdo salarial con las patronales CEOE y CEPYME” e insta a estas organizaciones a convocar la Mesa de negociación que lleva sin reunirse desde el 16 de noviembre.

Esta “indignación” la hace extensible al hecho de que el Gobierno “va a vetar” 4.000 enmiendas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por suponer un incremento del gasto y ante la necesidad de cumplir el objetivo de déficit pactado con la Comisión Europea.

Entre las enmiendas que no se debatirían se encuentra la subida del salario de los funcionarios por encima del 1%, la revalorización de las pensiones en base al IPC o el incremento de las prestaciones por desempleo.

