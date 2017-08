LA CNMV ADVIERTE SOBRE CINCO ‘CHIRINGUITOS’ FINANCIEROS EN REINO UNIDO

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alertó este miércoles sobre la actividad de cinco entidades financieras no reguladas en Reino Unido.

La FCA británica ha advertido sobre la actividad de las entidades Paramount Law Boston, Money Solutions UK, Higa and Partners, Kleinwort Benson y The Britain Loan (que también utiliza los nombres Britain Loans o Britt Loans).

Estas cinco entidades no están registradas en supervisores internacionales y no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

